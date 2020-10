Levijatan – čudovište i Sotona lično

"A Bog je moj kralj od davnine!

Spasenje On donosi posred zemlje. Ti si svojom moći razdjelio more, ti si satro glavu vodenim nemanima. Ti si razmrskao glave Levijatanu; dao si ga za hranu krdu životinja u pustinji."

(Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta, Zagreb, 2007, preveo Ivan Ev. Šarić)

U srpskom prevodu Đure Daničića, morska neman pod imenom Levijatan, iz Knjige o Jovu, prevedena je kao krokodil. Zato je gornji citat izabran iz hrvatskog prevoda Knjige o Jovu da bi bilo jasno o čemu se radi. U hrišćanskoj mitologiji, Levijatan je čudovište iz mora, ali i reprezentacija samog Sotone. Levijatan se pominje i u drugim, nehrišćanskim verskim spisima. U jevrejskoj mitologiji iz koje i vodi poreklo, naveden je kao jedan od četiri glavna demona, uz Lucifera, Sotonu i Belijala.

Levijatan je i naziv jednog od najznačajnijih dela političke filozofije, Tomasa Hobsa, pionira teorije prirodnog stanja i društvenog dogovora. Ukratko, u prirodnom stanju važe prirodna prava, u kom vlada rat pojedinaca, svakoga protiv svakoga. Kroz društveni dogovor pojedinaca, da bi se izašlo iz prirodnog stanja, ljudi se udružuju u Levijatan – snažnu i moćnu državu, sa jakim vladarom na čelu, kako bi se zaštitili jedni od drugih i od napada spolja.

Juče je u Beogradu privedeno šest članova Pokreta Levijatan, udruženja koje se bavi zaštitom životinja, metodama koje su kontroverzne i potencijalno opasne. Javnosti nije nepoznata ni vezanost ovog udruženja za nacističku ikonografiju i simbole, kao i snažan antimigrantski i antiromski sentiment koji ova organizacija gaji i promoviše. Sam pokret hvali se dobrom saradnjom sa MUP-om, iako, budimo pošteni, MUP ovo nikada nije potvrdio, a pojedine navode da Levijatan učestvuje u određenim akcijama (potraga za nestalom decom) policija je i otvoreno demantovala.

Ovo nije prvi put da su pripadnici Levijatana uhapšeni. Razlozi za to su uvek slični: pretnje, ugrožavanje sigurnosti i tome slično. Juče je uhapšeno šest članova ove grupe (jedan je zadržan u pritvoru), zbog fizičkog napada na jednog momka, slanja pretećih poruka i primoravanja da se javno izvini zbog negativnih komentara koje je o Levijatanu pisao na Fejsbuku.

Šestorica na jednog je daleko od fer borbe, ali taj nam je oblik ponašanja odavno poznat kao kukavičluk. Problem je mnogo dublji jer se ne radi samo o ovom jednom momku koji je dobio šamare, pretnje i na kraju prisiljen na nekakvo tobožnje izvinjenje.

Problem je što na društvenim mrežama ove organizacije ima još sličnih snimaka uplašenih ljudi koji u kameru izgovaraju tekst koji im je očigledno naređeno da kažu. Obrazac je uvek isti: osoba izgovara ime i prezime, mesto odakle je i obećava da će ubuduće reagovati kada vidi da neko muči životinje/slabije i sl.

Dodatni problem je što autorka ovog teksta poznaje više osoba kojima je život postao košmar jer su Levijatan na društvenim mrežama nazivali fašistima. Tim ljudima su javno objavljivana imena, adrese, podaci o članovima porodice, koji su kasnije i sami bili maltretirani.

O svom problemu sa Levijatanom ovde neću pisati, jer se ne radi o meni, novinarka sam, pripadam delu društva kom idu u rok službe ugrožavanje sigurnosti i pretnje. Važnije je da obratimo pažnju na ljude koji ne učestvuju u javnom životu, na njihove porodice koje često i ne znaju zašto prolaze agoniju koju prolaze. Važno je da obratimo pažnju na maloletnike koje Levijatan pronalazi, snima njihova iznuđena priznanja i izvinjenja, sakriva im lice na snimcima jer su maloletni, ali u tim snimcima oni izgovaraju puno ime i prezime i mesto u kom žive.

To što besni i divlja po Srbiji, to što uzima pravdu u svoje ruke, sebe naziva Levijatanom, iz čega bi sve trebalo da nam bude jasno. No, oni sami kažu da im je naziv organizacije inspirisan Hobsom i njegovim shvatanjem Levijatana. Dakle, shvatanjem Levijatana kao države, sistema koji treba da spreči prirodne zakone, od kojih je jedan i uzimanje pravde u svoje ruke. Sve to lepo piše kod Hobsa i ne ostavlja prostor za slobodno tumačenje. Baš kao što država ne bi trebalo da ostavi prostor za slobodno divljanje ovakvih grupa.