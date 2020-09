Halucinacija na Kalemegdanu

Nikad nisam probala droge koje izazivaju halucinacije. Nisam neka puritanka, ali što da krijem, bilo me strah. A radoznala sam, dragi čitaoci, i da se ne bojim lošeg tripa, rado bih se najela pečuraka ili tako nečega. No, hvala gradskoj vlasti Beograda koja je juče uspešno razrešila moj unutrašnji konflikt između radoznalosti i kukavičluka.

Gradsko zelenilo je, naime, bar tako kaže vest koju su preneli svi mediji, zasadilo palme na Kalemegdanu! Ja sam, majke mi, prvo mislila da narod opet nešto lupa na Tviteru. Posle sam pomislila kako su se mediji navukli pa prenose lažne vesti sa Tvitera. A onda su se pojavili snimci. Nije šala, nije zezanje, zasadili palme kod Paviljona "Cvijeta Zuzorić". Trljala sam oči, bukvalno. Stvarno sam mislila da haluciniram. Pa kaže vest: dobili palme iz Španije, neka opaka sorta, otporna na temperature do petnaest stepeni ispod nule, a pošto su u Beogradu zime sve blaže i blaže, onda nema problema, ajde da sadimo palme.

U redu, ove palme su poklon, a poklonu se u zube ne gleda, blizu je zoološki vrt sa raznim tropskim vrstama, ima smisla sasvim da na Kalemegdanu nikne palma. Ima smisla, pod uslovom da te kokosov orah opizdi u glavu, pa onako kontuzovan ne znaš ni ko si ni gde si. Čuj, palme u Beogradu… Nego, čekajte, stanite, znam da ove godine većina nije otišla na more, ali kad ste poslednji put videli palme na Jadranu, konkretno u Crnoj Gori? Ono, malo veću količinu palmi? U poslednjih četiri-pet godina, niste sigurno. Tužna priča o pomoru palmi počinje negde oko 2012. kada je preduzeće Palma Import, uvoznik palmi, kako mu samo ime kaže, uvezlo jednu zaraženu insektom crvenim surlašem… To je teška štetočina koja se brzo širi, zaražava druga stabla, i evo, od tada do danas u Crnoj Gori moralo je biti posečeno više od 800 stabala palmi.

Hrvatska se protiv ove pošasti bori tako što se svaka mlada palma detaljno pregleda, a ne kriju i da obilato koriste insekticide i pesticide. Dalje, palma je dosta osetljiva dušica i, za razliku od smokve, jednom kad se smrzne, više joj spasa nema. A ko nama garantuje da nas neće snaći neka žestoka zima poput one iz iste te 2012? Sa temperaturom koja se spustila i do minus dvadeset? Ma nema veze, ova gradska vlast ionako ima nešto protiv drveća, te smo palme dobili za džabe, pa nek i crknu, šta ima veze.

Iskreno, bolje da smo dobili crvenog surlaša. Brzo se širi, uništava šta dohvati i teško je rešiti ga se. Potpuno u skladu sa ovom vlašću.