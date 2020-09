Neka bude Marko

Marko Đurić dva dana slovio za ministra spoljnih poslova, a onda se desilo nešto još gore (FOTO, VIDEO)... Da sam urednica tabloida, ovakav bih naslov stavila na spekulacije da će Marko Đurić biti novi ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. Termin za formiranje vlade prebacili smo kao Georgina iz Radovana III, ali ovi medijski spinovi da će ovaj ovde, onaj onde, Irena Vujović dva stepenika napred, a Vesić nebu pod oblake koliko će visoku funkciju dobiti, govore da ćemo novu vladu dobiti brzo.

No, mene je najviše iznenadilo to što još ima onih koji se iznenađuju nad bilo kojim kadrovskim rešenjem ove vlasti. Konkretno, kada je reč o Marku Đuriću, ne bi me iznenadilo ni da bude novi mandatar. Ne bi me šokiralo ni da Aleksandar Martinović bude mandatar, ministar, ambasador… Ma ni Đuka na bilo kojoj funkciji. Ništa me ne bi iznenadilo.

Da li mi zaista verujemo da partija poput Srpske napredne stranke može da iznedri nekoga poput Koče Popovića? Pa ne, jedino ako Aleksandar Vučić na konju ujaše u Beograd i počne sve da nas ubeđuje da je on Koča P. lično. Ali, to se neće desiti. Nadam se.

Jedino vidljivo nasleđe SNS-a koje ima od svoje majke-stranke SRS-a jeste uspešno gajenje mediokritetstva i primitivizma. Jedini koji ima luksuz da se iznad toga izdigne (ali samo u očima pristalica) jeste lider, kako god da se zove – Šešelj, Nikolić, Vučić… Sve ostalo su ljudi bez svojstava kojima se smejemo kad dobijaju nervne slomove jer ljudi letuju u Hrvatskoj, kad smešno aplaudiraju vođi ili kad smešno rade nešto drugo. Sve drugo.

I sad odjednom, ju, ju, ju, komšinice, pa gde onaj mali Đurić za ambasadora, jeste videla kakav je jadan, gde to ima, da nas bruka po svetu. A izvinite, neko drugi iz SNS redova bi nas manje brukao? Zaista, u kontekstu SNS-a i celog tog miljea, da ne kažem poimanja sveta – šta fali Marku Đuriću? Baš ništa, pravi čovek na pravom mestu. Da li ima diplomatsko obrazovanje – nema. Da li je pokazao sposobnost da samostalno odlučuje – nije. Ima li nekih političkih talenata i veština – ne, koliko nam je poznato. Puna kapa! Samo napred, dečače.

Ne, zaista, koga vi to u redovima SNS-a vidite da nas ne bi brukao na bilo kojoj iole ozbiljnijoj funkciji, ovde ili u svetu? Nikoga, naravno. Dakle, svejedno je, pa onda neka bude Marko, koga briga.