A Putin, iglicom boc!

Od početka pandemije korona virusa ceo svet se nalazi u klinču između nauke i politike. Da li su Kinezi dostavljali istinite podatke o broju zaraženih i umrlih, da li će Tramp zaista obustaviti finansiranje Svetske zdravstvene organizacije (SZO), da li je SZO političko oruđe u rukama svetskih moćnika… O našim, lokalnim mukama sa strukom&politikom da ne pričamo.

Vakcinu čekamo ko ozebli sunce, znamo da od nje sigurno do kraja godine nema ništa, gledamo one "trekere" na internetu prateći do koje su faze kliničkog testiranja stigli kandidati za vakcinu, kad odjednom – Rus pobedio!

Putin javlja da je Rusija registrovala vakcinu. Kakvu sad vakcinu, koju vakcinu, kad nijedne ruske nije bilo na onim tabelama i grafikama u koje buljimo ko blesavi mesecima? Lepo, neku koju su u junu ušpricali u 79 volontera pa im rekli da dođu za 40 dana da vide kako su. Ovi bili dobro, Rusija registrovala vakcinu. A ja, budala, svakog dana proveravam šta rade Britanci i Kinezi i hvatam se za glavu kad vidim da je Oksford odložio kraj treće faze kliničkog testiranja sa decembra ove na mart sledeće godine (što može svakog trenutka da se promeni, ali ipak je malo obeshrabrujuće).

Što reče neko ovih dana, verujem ja ruskim naučnicima, ali ne verujem Putinu. Hajde što mu ne verujem, nego sad već postajem ozbiljno ljuta, i to ne samo na njega. Jer, samo dan nakon njegove objave da je Rusija registrovala vakcinu, nemački Institut za zarazne bolesti "Robert Koh" objavio je da će već na jesen početi sa vakcinacijom protiv kovida 19, istina, samo na dobrovoljcima. Objavili su, doduše, i da se ne nadamo mnogo jer možda ispadne da ta vakcina ne može da zaustavi pandemiju.

I dobro, što sam sad ja ljuta, ako svet ima ne jednu, nego dve vakcine? Pa zato što se svet malo ponaša kao gomila kretena. Zato što poslednja tri dana izgledaju kao umobolno takmičenje ko će prvi proizvesti vakcinu protiv kovida, Istok ili Zapad. Namerno ne pravim poređenje sa Hladnim ratom, jer daleko bilo da nam se još i njemu slične okolnosti nakaleme na svu ovu muku. Ali, da idete malo svi u peršun, i Istok i Zapad, i Rusi koji uopšte nisu ljudski ni testirali to što nazivaju vakcinom i američka štampa koja je već u utorak po podne histerično zavrištala ko da su ih Rusi već sve tajno pelcovali na spavanju.

Slažem se da nam vakcina hitno treba. Ali prava vakcina, a ne nešto što ćemo da proglasimo vakcinom jer niko od sedamdeset i nešto onih koji su je primili nije odapeo 40 dana po špricanju. Treba nam vakcina koja je bezbedna i efikasna, što će reći – štiti od kovida, a ne pravi neku drugu štetu. A to ne može da se napravi do jeseni i, koliko god nas to bacalo u očaj, tako je kako je.

Ko god prvi napravi takvu vakcinu, sigurna sam, neće je držati u špajzu međ’ zimnicom, nego će je distribuirati celom svetu. A ceo svet baš zabole zadnjica ko će biti taj prvi, samo nek je naprave, bez uplitanja politike i bez takmičenja.

Zašto rekoh da se svi ponašaju kao kreteni? Pa zato, mili moji, što, ako požurimo sa bofl vakcinom, dajemo vetar u leđa protivnicima vakcine, koji su i inače, ako mene pitate, latentni bioteroristi. Ako prva vakcina koja se pusti u slobodnu upotrebu ne bude valjala, ti divljaci, antinaučni lobisti, protivnici moderne medicine, pridobiće na svoju stranu mnogo ljudi. A to je poslednje što nam treba u trenutku kad je trenutna najveća globalna pretnja – zarazna bolest.