Otkud Lončar među nama

O pismu u kom se traži ostavka kriznog štaba, koje je inicijalno potpisalo 350 lekara, sada već svi sve znamo. Prva reakcija došla je od članice Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti kovid 19 Darije Kisić Tepavčević, koja je na inicijalni broj od 350 imala da izjavi kako u Srbiji ima 33.000 lekara. Rekla je još ponešto, no o tome opširnije možete videti u najnovijem broju "Vremena".

Da sam mogla da se kladim tokom te konferencije za novinare, sve bih pare stavila na to da će broj potpisnika skočiti nakon izjave dr Kisić Tepavčević. I zaista, do večeri, taj broj je porastao na 500, pa na 720, potom je prešao 1000. Sve u 24 sata od njene izjave. Nezvanično, lekara spremnih da potpišu pismo bilo je više od 2000 koliko u sredu pre podne, međutim, još ne postoji tehnička mogućnost javnog objavljivanja potpisnika u realnom vremenu. A onda se o tom pismu oglasio Zlatibor Lončar. On je rekao da se tu ne radi o struci, nego o politici, navodeći da su potpisnici ljudi iz stranaka, a neki rade u inostranstvu. "Ovo nije stvarno vreme za politiku, ako se 24 časa borimo za živote ljudi", rekao je Lončar. Kao dokaz da se radi o politici naveo je da je među potpisnicima Oliver Dulić, za neupućene, da, jedan od DOS-ovih ministara, ali i ortoped iz Novog Sada.

"Oliver Dulić u svoje najsjajnije vreme, nisu mu dali da se bavi medicinom i zdravstvom, bavio se nekim drugim poslovima, i znate šta je bilo... I on je sada sebi dao za pravo da komentariše i bilo šta iz medicine, a njegovi najbliži, u njihovo zlatno doba, nisu mu dali da se bavi time. Eto toliko koliko se radi o struci. Onda se javlja (Rade) Panić neki, čovek vođa nekog lokalnog fronta, političar, zloupotrebljava sindikat (Sindikat lekara i farmaceuta), niti je reprezentativan, niti bilo šta... Javljaju se ljudi koji su bili nosioci lista DS-a na nekim prethodnim izborima, nosioci lista Dveri na ovim izborima i ne znam kojih stranaka", naveo je Lončar.

Ne treba Oliveru Duliću, a pogotovo Radetu Paniću, niko da ih brani. Drugo je nešto ovde mnogo zanimljivije – otkud Lončar među nama? Ako već ljude koji rade u zdravstvenim ustanovama, a veliki broj njih u kovid bolnicama, optužuje za politikantstvo, red je da kaže kako je i sam postao ministar zdravlja zbog politike, a ne zbog struke. Ako pominje političke partije, možda ga treba podsetiti da je u januaru 2014. postao član predsedništva Srpske napredne stranke, da bi samo četiri meseca kasnije došao na funkciju ministra zdravlja gde je i danas, iako smo od tada (tehnički) promenili tri vlade. Treba ga možda opomenuti da ukuca svoje ime u pretragu na sajtu Srpske napredne stranke. Na poslednjoj strani pretrage (ne, nije me mrzelo), stoji Vučićev intervju iz 2013. sa naslovom "Imam Maršalov plan za Srbiju" u kom mantra ono njegovo kako mnogo radi, pa povremeno kolabira od umora: "Moj doktor Zlatko Lončar dođe ovde, dobijem infuziju kad god se osećam loše." Moj doktor Zlatko! Dvorski lekar, hirurg koji daje infuzije političaru kome je naklonjen, sada nekom spočitava politikantstvo.

Lončar je među nama samo zato što je do besmisla odan SNS-u i Aleksandru Vučiću. Da nije, možda bi razmislio šta priča, pa bi shvatio i da će svojom paljbom po lekarima kod njih izazvati još veći gnev i pojačati njihovu motivaciju da potpišu pismo. Vrlo lako, koliko danas, može se desiti da onih Darijinih 1 odsto postanu Lončarevih 10 odsto. Lekari su prešli cenzus, čak i bez onog "sniženja" na 3 procenta.