Pobuna lekara

Prvo su lagali i vodili računa da ih ne uhvate, a kada bi bili uhvaćeni njihova propagandna mašinerija je stvarnost prilagođavala njihovim lažima. Kada su videli da im to prolazi, počeli su da nas nonšalantno i osiono u lice obasipaju lažima, polazeći od toga da ćemo verovati njima, a ne sopstvenim očima, ušima i novčaniku. A onda je došla pandemija. Na talonu su se našli zdravlje i goli život. Vlast je nastavila onako kako jedino ume, prilagođavajući stvarnost sopstvenim potrebama. I onda su se stvari malo-pomalo promenile. Strahovi su se promenili. Strah od bolesti nadjačao je sve druge strahove koje izaziva jednopartijska, kleptokratska prćija u kakvu su Srbiju pretvorili.

U utorak pre podne su se protiv korona-laži ove vlasti javno i masovno pobunili lekari, njih preko tri stotine, pod imenom i prezimenom. U otvorenom pismu su optužili vlast da se neodgovorno i nekompetentno odnosi prema pandemiji i da zavarava građane.

U pismu pored ostalog stoji: "Potpuno popuštanje protivepidemijskih mera u predizbornom periodu (mitinzi, utakmice, turniri, proslave i sl.) dovelo je do gubitka kontrole nad epidemiološkom situacijom i to se nikako ne može opravdati stručnim motivima. Konfuzija povodom broja obolelih i preminulih je izazvana neslaganjem sa statističkim i epidemiološkim očekivanjima, saznanjima iz svakodnevnog rada, te kontradiktornim izjavama u javnosti. Sve to je ozbiljno uzdrmalo zdravstveni sistem i narušilo poverenje i građana i zdravstvenih radnika u isti. Iz tog razloga želimo da se oštro ogradimo od republičkog Kriznog štaba za borbu protiv kovida 19."

Potpisnici, čiji broj raste, zahtevaju: Da se javnosti objasni nadležnost nad bazom iza COVID portala; da se organizuje postupak pouzdanog utvrđivanja broja zaraženih, obolelih i umrlih od kovida19, kako u opštoj populaciji tako i među zdravstvenim radnicima; da se utvrdi da li su podaci bili namerno zataškavani, i ako jesu, da se odgovorni kazne; da odgovornost za nastalu štetu preuzme Krizni štab u celini i da se formira novi Krizni štab; da se stane na put zastrašivanju i politizaciji koji i inače, a naročito u epidemiji, ometaju dobru praksu i narušavaju lično dostojanstvo zdravstvenih radnika.

Snaga ovog otvorenog pisma koje su objavili N1 i Nova S leži u broju potpisnika. Razorno dejstvo ovog pisma je to što preko tri stotine doktora medicine, među kojima i mnogobrojni anesteziolozi i radiolozi koji su u borbu protiv korona virusa upregnuti do maksimuma fizičke izdržljivosti, optužuje vlast da zataškava broj novozaraženih i umrlih i da zdravstvenom krizom upravlja politički, a ne stručno. Veliku opasnost po vlast predstavlja to što su do sada mnogi lekari pojedinačno i iz straha od represije skrivajući svoj identitet upozoravali na velike razlike između stvarnog stanja i pinkovsko-informerske interpretacije, dok su sada istupili zajednički i pod punim identiteom.

Manevarski prostor budućem košarkaškom treneru naše dece je prilično sužen. Predsednik SNS-a Aleksandar Vučić može da naloži da svi mediji pod partijskom kontrolom prosto ignorišu ovu pobunu; može pod hitno da pronađe solidno veliko stado žrtvenih jaganjaca; ili da optuži Đilasa da stoji iza pobunjenih lekara, što bi značilo da mu je kompas potpuno prolupao i da će kula od partijskih knjižica ubrzano početi da se urušava.

Može i da njemu odane lekare, koje je na rukovodeća mesta postavio SNS, nahuška protiv lekara kojima je prekipelo zbog laži i politikantstva u zdravstvenom sistemu i dodatno zagreje zlu krv u društvu koje su zavadili.

Za vlast je ovo lose-lose situacija u kakvoj se do sada nije našla. Šta ako se više stotina policajaca, tužilaca ili sudija ugleda na lekare i pod imenom i prezimenom ukaže na stanje u policiji ili pravosuđu?