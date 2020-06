Prepušteni smo sami sebi

Nisam prestala da nosim masku i polivam se alkoholom nijednog trenutka, od kako su se maske i alkohol, posle prvobitne nestašice, pojavili u prodaji. Do objavljivanja Birnovog teksta nisam imala pojma o tome da postoji "Izvešataj za Vladu", niti da ima indicija da se broj zaraženih i mrtvih korona virusom lažira. Sumnjala sam, naravno, primetila sam još u aprilu da se zbir hospitalizovanih, izlečenih i umrlih razlikuje od onog zvaničnog broja zaraženih od početka epidemije do danas. Primetila sam, a dobila i potvrdu od kolega, da se u Nišu nešto čudno događa, kada je o broju preminulih reč. Videla sam, čak i iz onih zvaničnih podataka, koji su, izgleda, frizirani, da epidemija nije gotova, iako su nadležni 7. maja svirali kraj.

Epidemija je gotova onda kad prođe 28 dana sa nula novozaraženih. To moramo stalno da ponavljamo.

Ali, nije to bitno. Jedina veća vest od Birnovog teksta ove nedelje, ako mene pitate, jeste da taj tekst još niko nije demantovao. Niko, čak ni predsednik Vučić koji je iz Moskve poručio da su to "besmislice".

Članovi kriznog štaba se "vade" kako nije svako ko premine sa koronom nužno umro od nje. Međutim, isti taj Vučić u maju nas je uveravao da mi nismo "kao neke zemlje" pa da namerno smanjujemo broj preminulih. Ne, mi svakog ko umre zaražen koronom beležimo kao preminulog od korone. Ali hajde da se manemo Vučića, on ionako nije član Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Sars-CoV2. Doktor Predrag Kon u emisiji Pressing na Televiziji N1, 29. aprila, na pitanje gledalaca kako Srbija broji preminule, vrlo jasno kaže: "Ovde kod nas se praktično svi oni koji su kovid pozitivni i koji nakon toga dožive smrt, tretiraju kao umrli od kovida."

Sad odjednom, članovi Kriznog štaba Srđa Janković i Darija Kisić Tepavčević broje drugačije, Kon je zauzet svojim Fejsbuk ratovima, a Branislav Tiodorović kaže da on ne zna ništa o broju umrlih, pogotovo za Niš: "Taj podatak se nalazi u domenu Kliničkog centra Niš i ide u batut. Zato mene iritira kad me pitaju jer nešto ne funkcioniše."

Opa! Član Kriznog štaba ne zna ništa o umrlima, ostali članovi ne mogu da se dogovore oko metodologije i kriterijuma, pa je umesno da pitamo: a na osnovu čega i kako oni donose odluke koje od 6. marta direktno utiču na naše živote i zdravlje? Na kraju krajeva, ako su 7. maja sami sebi dali voljno, pa se naprasno probudili 22. juna, odmah nakon izbora, čemu uopšte služe? Predrag Kon se ljuti što njegovi Fejsbuk prijatelji skrinšotuju i distribuiraju njegove postove. A pri tome, ne deli on tamo svoje nasumične misli, nego je bio prvi koji je najavio pooštravanje mera. Dakle, to su informacije od javnog značaja, u javnom interesu, pa sve i da ga je neko čuo kako priča to na hodniku ili u kafiću, imao bi puno pravo da prenese medijima.

Ponavljam, Birnov tekst nije demantovan. Ali je isterao na čistinu ne samo sumnje u vezi sa zvaničnom statistikom, nego i sumnju u to da li mi uopšte imamo krizni štab. A ako su navodi tog teksta tačni, onda situacija nije strašna od momenta objavljivanja tog teksta, nego od prvog slučaja korone u Srbiji.

Dakle, prepušteni smo sami sebi. Nosite maske, perite ruke, držite distancu. O osobinama virusa slušajte neke strane eksperte. Ovde nemamo nikog.