Najluđa ideja Donalda Trampa

Predsednik SAD Donald Tramp je na konferenciji za medije u Beloj kući u četvrtak sugerisao lekarima da ispitaju uticaj ultraljubičastih zraka ili "veoma jarkog svetla" na korona virus, koje bi se "kroz kožu ili nekako drugačije unele u telo". Druga Trampova ideja bila je da se ispita da li bi ubrizgavanje dezinfekcionih sredstava u ljudski organizam dalo rezultata u lečenju zaraze kovidom 19. Usledila je zgrožena reakcija lekara.

Krizni štab savezne države Vašington je preko Tvitera za svaki slučaj odmah zamolio građane da ne konzumiraju dezinfekciona sredstva, ni oralno, a kamoli kroz injekciju. Profesor prava na Berkliju u Kaliforniji i ministar rada pod Bilom Klintonom Robert Rejh napisao je na Tviteru: "Bojkotujte propagandu. Slušajte eksperte. I molim vas, nemojte da pijete dezinfekciona sredstva."

Profesor medicine na univerzitetu Ist Anglija u Velikoj Britaniji Pol Hanter izjavio je da je to do sada "najopasniji i najidiotskiji predlog za lečenje kovida 19", te da je Trampova izjava u visokoj meri neodgovorna . "Konzumiranje dezinfekcionih sredstava je smrtonosno. Injekcija sa dezinfekcionim sredstvima ubija još brže. Nemojte to da radite!", rekla je profesorka farmacije na Kings koledžu u Londonu Peni Vord i dodala da ni zagrevanje organizma ili sedenje na suncu ne suzbija virus.

U petak se za svaki slučaj oglasio i Reckitt Benckiser, jedan od vodećih proizvođača dezinfekcionih sredstava, sa preporukom da nikome ni na pamet ne padne da na bilo koji način unosi u sebe dezinfekciona sredstva.

Kada je uvideo šta je lupio i kakvu je reakciju u stručnim krugovima izazvao, Tramp je u petak pokušao da se vadi da je bio "sarkastičan" kada je govorio o dezinfekcionim sredstvima i ultraljubičastim zracima. Samo što snimak konferencije za medije dokazuje suprotno. Televizija CNBS je preko Tvitera objavila delove protokola Trampove izjave koji takođe pokazuju da je predsednik SAD mrtav ozbiljan kada govori o ubrizgavanju dezinfekcionih sredstava u ljudski organizam kao mogućem leku protiv korona virusa.

Postavlja se pitanje kako će ova spektakularna izjava Donalda Trampa uticati na njegov rejting. Do sada se pokazalo da slične glupe izjave u prošlosti nisu pokolebale pobornike aktualnog predsednika Sjedinjenih Američkih Država.