U ponedeljak 20. aprila nastupom Željka Joksimovića ispred Starog dvora u Beogradu bez prisustva publike započeo je serijal koncerata pod nazivom "Beograd pobeđuje" koji će se do daljnjeg održavati ponedeljkom, sredom i petkom sa početkom u 18 časova. "Ovim koncertom šalje se snažna poruka iz Beograda da je naš grad solidaran sa drugim zemljama sveta, da brinemo jedni o drugima i da ćemo pobediti epidemiju", rekao je nekoliko dana ranije zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i zahvalio "našem velikom umetniku Joksimoviću". Koncerti su projekat Grada Beograda i RTS-a, prenosiće ih nekolicina televizija, a moći će da se gledaju i uživo na linku live.beograd.gov.rs.

U parku ispred Skupštine grada bila su postavljena dva klavira, jedan klavijaturista je pratio Joksimovića, poštovane su mere socijalnog distanciranja. Joksimović je koncert posvetio "svima koji više nisu sa nama" i onima koji se "bore i koji se nadaju".

"Borićemo se i pesmom", rekao je Vesić ranije najavljujući koncert. Ostalo je nejasno kako se ovim serijalom koncerata na otvorenom, mada bez publike, šalje poruka iz Beograda da je "naš grad solidaran sa drugim zemljama sveta, da brinemo jedni o drugima". Nije predviđeno da se koncertima ispred Skupštine Beograda prikupljaju donacije za borbu protiv pandemije u Srbiji.

Koncept koncerata podrške u borbi protiv virusa kovid 19 u svetu bio je nešto drugačiji. Mik Džeger, Kit Ričards, Čarli Vots i Roni Vud, tako, nisu nastupali na otvorenom, već u svojim kućama sve u duhu poruke "Ostani kod kuće" i u sklopu manifestacije "One World: Together at Home" odsvirali "You Can’t Allways Get What You Want". Kod kuće su pored Stonsa nastupali i Elton Džon, Pol Makartni, Stivi Vonder, Selin Dion, Džon Ledžend, Bili Ajliš, Lejdi Gaga i desetine drugih izvođača.

Ovaj onlajn koncert u organizaciji nevladinog sektora je imao za cilj da pruži podršku zdravstvenim radnicima širom sveta i prikupi donacije za borbu protiv korona virusa. U saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i organizacijom Global Citizen prikupljeno je preko 128 miliona dolara, ali ne od gledalaca i slušalaca, već od javnih ličnosti i kompanija.

Svi koji vole muziku Željka Joksimovića sigurno su uživali u njegovom nastupu na cvetnom, prolećno zelenom, sablasno praznom platou između gradske i republičke skupštine. Ostaje otvoreno pitanje zašto gradske vlasti u duhu devize pod kojom živimo i kajrona koji je pratio koncert "

ostanikodkuće" nisu Joksimovića pozvale da koncertom iz svoje kuće ili studija pruži podršku medicinskim radnicima i zabavi fanove koji su u vreme održavanja koncerta ušli u 74. sat kućnog pritvora.