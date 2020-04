Lady Gaga

Band Aid u papučama

Globalni dobrotvorni koncert "One World: Together At Home" na kome učestvuju neke od najvećih muzičkih, glumačkih i sportskih zvezda današnjice, prenosiće američke i kanadske televizije od 20h (po evropskom vremenu u 02h), a mi možemo da ga vidimo od 20h po našem vremenu na Youtube, Facebook, Twitter i drugim mrežama. Cilj koncerta je da propagira akciju OstaniKodKuće i da pomogne finansiranje globalne borbe protiv virusa Covid-19.

Koncert se popularno naziva "Bend eid u papučama", što odgovara činjenici da će publika biti u svojim kućama, ali i asocira na prvi globalni humanitarni rok koncert na svetu, održan 13. jula 1985. godine paralelno na stadionima Vembli u Londonu i Džon F. Kenedi u Filadelfiji, kako bi se prikupio novac za gladnu decu u Etiopiji. Sadašnji Bob Geldof (muzičar koji je organizovao Band Aid) je Lady Gaga, multimedijalna umetnica svetske popularnosti. Smatra se da je ona najviše zaslužna za donacije od 35 miliona dolara koje su, za samo nedelju dana, svetske zvezde donirale borbi protiv virusa korona. Kako je medijskim agencijama izjavila Lady Gaga, od TV gledalaca se ne očekuje donacija: "Sklonite svoje novčanike, i uživajte u koncertu! Želimo da slavimo i ohrabrimo moć ljudskog duha" poručila je. Osim nje, zvezde programa su Pol Makartni, Elton Džon, Stivi Vonder, Dženifer Lopez, Tejlor Svift, Andrea Bočeli, Bili Ajliš, Alanis Moriset, Dejvid Bekam, Džon Ledžend, Edi Veder, Keri Vašington, Lizzo, Džej Balvin, Maluma, Prijanka Čopra Džonas, ali i Idris i Sabrina Elba oboje testirani pozitivni na virus korona. Domaćini programa su poznati američki TV voditelji Stiven Kolber, Džimi Falon i Džimi Kimel. Posebni delovi emisije biće intervjui stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije, kao i priče medicinskih radnika širom sveta o njihovoj borbi protiv virusa korona.

"One World: Together At Home" jedan je od digitalnih programa koje je pre nekoliko nedelja počela organizacija "Global Citizen" kako bi pružila podršku Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (World Health Organisation) u borbi protiv pademije, kojoj je Donald Tramp pre nekoliko dana, znači u sred pandemije, ukinuo godišnji prilog optuživši je za pomaganje Kini u navodnom zataškavanju informacija vezanih za Vuhan.

U Beogradu, u ponedeljak u 18h, koncertom Željka Joksimovića ispred Skupštine grada, počeće prvi koncert u akciji "Beograd pobeđuje". Najavljeno je da će nedeljno biti tri koncerta, podrazumeva se da će svi biti bez publike, a prenosiće ih RTS. Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, naglašava da učesnici programa nastupaju besplatno, odnosno da ovaj projekat gradski budžet ne košta ni dinar.

Na pomenutom Band Aid-u 1985. godine emitovana je pesma Za milion godina "Yu rock misije", benda koji je okupio gotovo sve zvezde jugoslovenske pop i rock muzike. Bio je to način da se Jugoslavija priključi svetskoj humanitarnoj akciji.