Povratak na drugačiju planetu

Na zvaničnom sajtu NASA (agencija Sjedinjenih Američkih Država za civilni deo svemirskog programa), objavljeno je da se rano jutros troje astronauta koji su boravili na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS) vratilo na Zemlju. MSS je zajednički projekat šest svemirskih agencija iz SAD, Rusije, Japana, Kanade, Brazila i Evropske Unije, i kruži u orbiti oko zemlje na visini od 330 do 430 kilometara.

Rus Oleg Skripočka i Amerikanka Džesika Meir u svemiru su proveli 205 dana, a Amerikanac Endrju Morgan, koji se sa njima jutros vratio na Zemlju, na stanici je bio 272 dana. Njihov povratak liči na scenario za naučnofantastični film jer se, kao što piše BBC, astronauti vraćaju na sasvim drukčiju planetu od one koju su napustili prošle godine. "Sasvim je nadrealno to što se događa dole, na Zemlji", rekla je nedavno Meir novinarima tokom video konferencije. "Zemlja odavde izgleda predivno kao uvek i teško mi je da zamislim sve promene do kojih je došlo otkad smo otišli."

Kapsula sa astronautima sletetela je u blizini zabačenog grada Žeskazgana u Kazahstanu, potom su astronauti prebačeni do kosmodroma Bajkonur, odakle će odleteti svojim kućama.

Astronauti posle povratka na zemlju prolaze rehabilitaciju koja traje nekoliko nedelja – pošto su dugo bili u prostoru bez gravitacije, telu je potrebno određeno vreme da se ponovno navikne na zemljinu težu. Ovoga puta, moraće da budu u dodatnoj izolaciji zbog pandemije korona virusa.

O tome su obavešteni još dok su boravili na Svemirskoj stanici. "Biće jako teško što posle sedam meseci neću moći da zagrlim članove porodice i prijatelje", rekla je tokom video konferencije sa novinarima Džesika Meir. "Mislim da ću biti izolovanija na Zemlji nego ovde. Ovde se bavimo neverovatnim stvarima i zadacima i uopšte se ne osećamo izolovano."