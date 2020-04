Šta je istina i u koga sumnjamo

Pošalji komentar

sonja ćirić

Iz dana u dan, u ovo vreme pandemije, svuda oko nas sve same uznemirujuće vesti. Ne mislim da one koje se u ovoj situaciji podrazumevaju a koje nam svakog dana u 15h saopštavaju lekari, mislim na one o kojima čovek ne zna šta da misli.

Na primer, KC Vojvodina. Ne zna se šta je tu istina a šta neistina. Da li su u pravu zaposleni u toj bolnici, sagovornici koleginice Ane Lalić čije je izjave objavila u tekstu na Portalu Nova.rs, ili su u pravu uprava KC Vojvodina i državni vrh koji tvrde da nije tačno da se u toj bolnici radi bez zaštitne opreme. Zašto bi bilo koja od te dve strane govorila neistinu, odnosno skrivala istinu? Teve prilog agencije Rojters koji je pokazan odmah nakon ovog događaja nije razrešio ovu nedoumicu: ipokazana je jedna soba intenzivne nege iz više uglova i rakursa, i sanduci s opremom u magacinu i jednoj poslovnoj prostoriji, a sve je delovalo nekako izrežirano umesto dokumentarno. Nakon dva-tri dana iz Pokrajine je, prema Nova.rs potvrđeno da "ipak postoji mogućnost da je neko od stotina zaposlenih u KCV ipak rekao da nisu imali zaštitnu opremu, da nisu obučeni da se njome služe i da su se neki pobunili zbog toga" uz objašnjenje da su to izjave nezadovoljnih lekara. Da li to znači potvrdu da su ti lekari, bili oni nezadovoljni ili ne, ipak govorili istinu o KC Vojvodina? Zašto bi uprava bolnice skrivala istinu? Đavo će ga znati.

Evo još sličnih primera. Šta je istina: da se na rezultate testiranja na Kovid 19 čeka 24 sata kao što tvrdi predsednik Aleksandar Vučić, ili nekoliko dana kao što tvrde ljudi koji su se javili medijima? Zatim: šta znači otvaranje bolnica u sportskim i sajamskim halama po Srbiji sa hiljadama (preko deset) kreveta? Naravno da takva akcija može da imponuje zato što pre svega govori o predostrožnosti i nameri države da bude spremna za najgori scenario, ali, ipak, da li Aleksandar Vučić možda zna nešto što neće da nam kaže?

Ta sumnja je pojačana nakon jučerašnjeg pojašnjenja doktora Branimira Nestorovića, pulmologa i člana Kriznog štaba, na TV Prva zašto je virus korona onomad svrstao u grupu smešnih virusa. Cilj mu je bio, rekao je, da "ljudi ne opljačkaju samousluge, apoteke, da se ne sruši država pa da posle ne možemo ništa da uradimo", zato što je prognoza Kriznog štaba bila "da će biti velika šteta za zdravstveni sistem". Tako smo, rekao je, "dobili dve-tri nedelje mira".

Ako sam dobro shvatila, doktor Nestorović je izvesno znao da bi nam se država srušila da on i vrh države nisu relaksirali narod. Da narodu nije predočena prava situacija kako bi se sačuvale bolnice i radnje, baš zato da bi mogle da pomognu narodu. To može da zazvuči opravdano: država štiti sebe od naroda da bi mogla da mu služi. Međutim, šta ćemo sa pitanjem da li su, na taj način dobijene, dve-tri nedelje mira uticale na broj obolelih od korone i, ako je odgovor pozitivan, kako su uticale? Da li je broj obolelih zbog toga porastao ili se smanjio?

Kažu oni koji se razumeju u psihu i dušu da je sumnja opasna stvar. I da se istina dokazuje poverenjem, a da se poverenje stiče istinom. Kad se sve to sklopi, tek onda prestane sumnja, pa samim tim i opasnost koju sumnja podrazumeva. Po narod i po državu.