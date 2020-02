Dani velike zbunjenosti

Marko Bastać, predsednik opštine Stari grad zbunio je sve kratkim klipom u kom kaže da nije potpisao Sporazum sa narodom, dokument Saveza za Srbiju. U tom letku stajalo je i obećanje o bojkotu izbora na svim nivoima.

Iz videa koji traje svega osam sekundi, ispada da Bastać hoće na lokalne izbore. Dan kasnije, izjavio je da će ih bojkotovati, a da je video deo kampanje za bojkot. To je ok.

Pre toga, on i Borko Stefanović bili su glavni akteri nekoliko šaljivih videa u kojima ismevaju vlast. Može da nam se sviđa ili ne, ali i to je ok.

Lideri Saveza za Srbiju obećavaju kako će ići po Srbiji i objašnjavati građanima zašto je ovaj sistem loš. Opet – ok.

Ali tu dolazimo do ozbiljnog problema za Savez: nema svaka kuća u Srbiji pristup nezavisnim medijima. Većina nema. U slučaju da krenu od kuće do kuće, velike su šanse da građani Srbije pomisle da im dolaze "lopovi", "siledžije", "otmičari", i sve ostalo što su im tabloidi, Pink, Hepi i Studio B nalepili tokom godina.

Kako se iz tog problema izlazi, da znam, verovatno bih se odala političkom savetovanju ili nekom sličnom poroku. Dakle, to ne znam, ali znam da nije baš pametno zbijati šale kako ćete na izbore u danima kad se žestoko raspravlja o tome da li treba bojkotovati izbore u Šapcu i Paraćinu. Ako ste zbunili nekog ko ima pristup tačnim informacijama i pomno prati političku scenu, zamislite kako je nekome (a takva je većina), ko u životu ima i neka druga posla.

Vreme šala je prošlo, ovo nije ni Studentski protest 1996/97, a ni Otpor 2000. Godina je 2020, pa ne bi bilo loše da opozicija, ako već ne može oko svega da se složi, makar ujednači stepen političke ozbiljnosti među svojim liderima. Zbog sebe, ali i zbog građana.