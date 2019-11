Kako Siniša Mali spasava kulturu

Pre neki dan, tokom rasprave u Skupštini Srbije o Predlogu budžeta za iduću godinu, ministar finansija Siniša Mali je istakao da predviđeni budžet za kulturu iznosi 13, 3 milijarde dinara odnosno 0,995 procenata, te zaključio da ova država za svoju kulturu izdvaja skoro 1%.

To, međutim, nije tačno.

Suma novca koju je naveo Siniša Mali namenjena je i kulturi i informisanju. Kultura će od pomenute 13,3 milijarde dobiti samo 9.800.424.000 dinara, što je 0,73 odsto državnog godišnjeg budžeta. To nije ni blizu 1%. Takođe, 13,3 milijarde dinara procentualno je najmanja suma koju je ova država odvojila za kulturu u proteklih šest godina, plus je za oko milijardu i sto miliona manja od iznosa koji je odvojila ove godine i za kulturu i za informisanje.

Siniša Mali odbornike nije zamarao tim detaljima, prezentovao im je samo onu istinu koja njemu i njima odgovara, pa im sledstveno tome nije pomenuo ni da je Srbija na poslednjem mestu u regionu po izdvajanju za kulturu, da za kulturu svakog svog stanovnika daje samo po 11 evra (Slovenija – 78, Hrvatska – 39, Crna Gora – 36, Severna Makedonija – 28 evra), iako je njen ovogodišnji ukupni budžet na drugom mestu u regionu.

Siniša Mali je skupštinskim odbornicima referisao o budžetu za kulturu kao da im saopštava vest o nekom uspehu, izvojevanoj pobedi čak! Njegovo lice i izražajno govorenje sugerisali su im da je ova država, sa ovom Vladom, konkretno sa Ministarstvom koje on predvodi, uspela da sastavi budžet u kome će biti 1% za kulturu! I to ne bilo koji 1%, nego baš onaj isti zbog kog Nezavisna kulturna scena Srbije, naravno instruisana Đilasom, protestuje i tvrdi da ga (1%) Srbija nikad dostići neće! E pa evo, tvrdi Siniša Mali, dostigla ga je! I sad je jasno da Nezavisna kulturna scena radi protiv države i da laže! A da Siniša Mali, s obzirom da je on ministar a da su oni samo obični umetnici, govori istinu!

Mediji su preneli slavodobitni izveštaj Siniše Malog, a ljudi diljem Srbije primili su njegovu poruku da su umetnici nezahvalni, lenji i nadasve nezajažljivi zato što tvrde da im država ne omogućava da rade, iako je ta ista država upravo ispunila preporuku Uneska, Siniša Mali kaže da jeste, po kojoj bi članice te organizacije trebalo da izdvoje 1% za kulturu. Siniša Mali je, znači, uspeo da preraspodeli državni budžet tako da mala Srbija u Unesku može da se oseća ravnopravno sa zemljama koje ni ne primećuju gde im je otišlo 1% budžeta.

Slučajno ili ne, tek, pokazivanje i predstavljanje Siniše Malog kao vrsnog ministra i spasioca kulture, dešavalo se istovremeno sa proglašavanjem Siniše Malog za plagijatora. Kao da je prvo trebalo da poništi drugo, i da opravda izjavu predsednika Srbije da ministra Malog ne treba smeniti zato što je prisvojio tuđe znanje. Sutradan je predsednik nagovestio malo drugačiji epilog slučaja Siniša Mali, ali – kakve to ima veze!

Nastaviće se.