Marija na prkosima

Ne znam da li znate ko je Marija Ratković, ali znam da je to žena za koju lekari u polušali kažu: ako iko u Srbiji iskoreni rak grlića materice to će biti ona.

Marija je arhitekta, novinarka, teoretičarka kulture i feministkinja. Takođe, Marija je i moja vršnjakinja i drugarica, ali i žena koja je preživela rak grlića materice u ranim tridesetim i suočila se sa jezivom istinom da, verovatno, nikada nikome neće biti biološka majka. Tu traumu ne krije od javnosti. Hrabro i strašno piše o bolu sa kojim živi i koji nikada neće nestati. Marija se pred čitaocem raspada, a onda ponovo sastavlja i čini da se nebrojeno mnogo žena oseća manje usamljeno u bolu koji je sličan ili isti kao njen.

Marija je takođe i žena koja je svoj bol pretočila u aktivizam, iz najhumanije zamislive motivacije: da bi što manje žena i devojčica prošlo kroz ono što je ona proživela pokrenula je peticiju za veću dostupnost HPV vakcine. HPV (humani papiloma virus) je, inače, najčešći uzročnik raka grlića materice. Marija je osnovala i organizaciju Biopolis, kako bi se artikulisanije bavila ovom temom. U saradnji sa Ambasadom Australije edukuje, objašnjava i "crta" nam zašto je HPV vakcina važna. Zašto baš Australija? Pa, zato što je ta zemlja za 10 godina od uvođenja HPV vakcine uspela da skoro potpuno iskoreni ovaj virus, a procene kažu da će za koju godinu iz Australije nestati rak grlića materice.

Marija, dakle, radi sjajnu stvar i lako je zapitati se što bi to nekome smetalo. Naravno da nam prvi na pamet padaju antivakseri, žestoki protivnici vakcina. Ovde, oni su predvođeni dr Jovanom Stojković.

I šta se sad desilo?

Desilo se da ta Stojković na svom Fejsbuk profilu označi Mariju kao metu, kao zlu feministkinju u službi "novog svetskog poretka", maltene ispada, saradnicu nekakvog okupatora. Fanovi Jovane Stojković, očekivano, imali su razne ideje kako da "prevaspitaju" Mariju Ratković. Od toljage do muškog polnog organa, preko "spartanskih metoda" i drugih oblika fizičkog mučenja.

Čitam te komentare i razmišljam šta bi bilo kad bi Mariji zaista radili sve to o čemu fantaziraju. Kakvu bi satisfakciju dobili od mučenja njenog već izmučenog tela? Da li bi im bilo lepo da gledaju kako plače žena koja ionako javno priznaje da plače? Zašto da nanose bol nekome koga već boli?

Da li ih treba prijaviti ili im oprostiti jer ne znaju šta rade? Na to već znam odgovor, dala ga je Jovana Stojković u svom otrovnom, nasilničkom postu na Fejsbuku. U jednoj frazi koju je stavila pod navodnike: "Globalistička agenda je i obavezna vakcinacija i feminizam", kaže Stojković i dodaje da se to vidi na primeru "plodne saradnje".

E to, to kad napišeš "plodna saradnja" ženi koja pati zbog neplodnosti, to je odgovor da li znaju ili ne znaju šta rade. Ta fraza, ta ogavna pošalica na tuđ račun, to je vrhunski dokaz da tvrdnje na Marijin račun dolaze iz najdublje dubine samog zla. Da se razumemo, nije ovo prva lomača koju pripremaju za Mariju Ratković, a verovatno nije ni zadnja. Ali, dokle god ima onih koji bi da bukvalno ili figurativno spaljuju veštice, ima i nas koji ćemo ići za njima, gasiti i otimati im drvca za potpalu. Marija Ratković nije sama, ni u svojoj borbi, a ni na lomači. Ako ne pobedimo, gorećemo zajedno. Ima nas.