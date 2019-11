Jadan Mali doktorat

Siniša Mali veli na Pinku da bi sada najradije "pocepao svoj doktorat" i napisao novi. Zbog čega onda tako i ne uradi? Zašto je i sam ministar financija, dok još izgovara ove riječi, apsolutno siguran da će ih vjetar raznijeti lakše nego paperje?

Pod jedan – zato što bi Raša Karapandža, Dušan Teodorović, Danica Popović, Đorđe Pavićević i brojni drugi univerzitetski profesori dokazali da su u prvu od samog početka. I još gore po Malog i ostale naprednjake, pokazali da struka i kompetencija ipak mogu imati zadnju riječ. Takva praksa inače, potpuno je nespojiva sa aktualnim režimom.

Zato – a to je pod dva – što bi, najblaže rečeno, ispali glupi u društvu svi koji su upregnuti u obranu ministrove akademske čestitosti. Najmanji problem tu čine premijerka Ana Brnabić, ministri, poslanici, tabloidi i, redom, do posljednjeg naprednjačkog bota – oni rade onako kako im se kaže. Riječ je, naime o Aleksandra Vučića lično. Kako da on koji se u sve razumije i sve zna najbolje, ispadne u krivu? Šta li potom može uslijediti? Da prizna kako trgovina naoružanjem Branka Stefanovića i sina mu ministra Nebojše i nije baš onakva kakvom ju je do sada prikazivao? No, manimo se fantastike i držimo teme...

Pod tri – Siniša Mali neće isparati postojeći i napisati novi doktorat zato što, naprosto, nema vremena. Jer da ima, ne bi ga uhvatili sa rukom na mišu dok stišće copy/paste. A kako i da udara fusnote baveći Beogradom na vodi, Etihadom i raznim drugim tokovima novca? I to nije sve: u Vučićevim i očima naprednjačkih barona poput već spomenutog doktora Nebojše Stefanovića, eventualnim odustajanjem od doktorata Mali bi ispao šonjo. Kako li tek njih prozivaju u ono malo preteklih nezavisnih medija i u čemu sve oni uporno istrajavaju uprkos svakoj logici i zdravom razumu?

Da zaključimo. Zbog navedenog i još ponečeg drugog, Siniša Mali neće napisati Doktorat Dva. Ukoliko Univerzitet u Beogradu onaj prvi zaista proglasi za plagijat, već ima pripremljenu strategiju za kontrolu štete. Ključna riječ je sažaljenje.

"Pritisci su ogromni, tu su i Ðilas i Trifunović", kaže Mali na Pinku. "Ne

verujem u objektivnu odluku. Ono što mi je važno, to je moj rad i moje

znanje."

Dakle, opozicija stjerana u mišju rupu ispade jača od režima u čijim se rukama nalazi cjelokupna vlast po vertikali i horizontali, ogromna većina medija, svi državni resursi i da ne nabrajamo dalje. Kud Đilas i Trifunović okom – Univerzitet skokom, prosvjetljuje javnost Mali. Zašto? Zato da ga oblate pošto je pod mudrim Vučićevim rukovodstvom uveo Srbiju u zlatno doba. I to je, kao, pravda, a da se o zahvalnosti i ne govori. Jadan ministar Mali, jadan njegov mali doktorat. Jedini čovjek kome je gore nego njemu, jeste samo Aleksandar Vučić. Kuku njima, kuku nama, dokle li smo došli...

Nego, na Privrednom forumu u Berlinu, premijerka Ana Brnabić je zaključila da su dva ključna izazova s kojima se suočava Zapadni Balkan negativna percepcija i odliv mozgova. Ukoliko se netko pita zbog čega, potrebno je samo da pogleda njen kabinet. Siniša Mali tu nije izuzetak.