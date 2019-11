To se ne radi

Nastojim da svakog dana sebe častim jednom epizodom Mad men-a. Repriziraju ih na Novoj S, upravo je počela četvrta sezona, i nadam se da će ih emitovati svih sedam. Nemam grižu savesti što gledam Donalda Drejpera i ekipu iako sam ih već gledala pre nekoliko godina kad je serija prvi put emitovana kod nas, a ne nešto što je sad aktuelno i o čemu se priča.

U jednoj od skorijih epizoda opisano je nešto što se ne radi. Da bih objasnila, moraću malčice da prepričam, zbog čega se izvinjavam.

Li Garner Junior, sin vlasnika "Laki strajka", traži da marketinška agencija "Sterlig Kuper" otpusti Salvatora Romana, Sala, zato što mu je odbio seks. Priča o tome se odvija u nekoliko scena, totalno fenomenalnih, da bi samu egzekuciju, otpuštanje Sala, izvršio Don Drejper. Prvo mu je rekao – "Laki strajk" može da uništi "Sterlig Kuper", a zatim – mislim da znaš da ovako mora da bude.

I, toliko o tome.

Nikad nisam živela ni radila u kapitalizmu i ne znam kako je tamo. Ali sam vaspitana u vremenu kad su viši ciljevi i opšti interes bili neprikosnoveni, pa zato potpuno razumem zašto Don Drejper nema dilemu da je Sal, za koga pouzdano zna da je naklonjen muškarcima i da mu je brak samo pokrivalica, morao da prihvati ponudu sina klijenta koji za "Sterlig Kuper" znači 25 milona dolara. Dakle, odgovor na pitanje zašto Don Drejper nije odbio da udovolji Lijevom prohtevu i zašto nije zaštitio Sala, je: zato što bi to imalo loše posledice po dalji rad agencije.

Po toj logici, da li je Sal trebalo da prihvati ponuđeni seks bez obzira što mu ne odgovara? Zna se da Sal teško potiskuje privrženost prema muškarcima, ali to ipak ne znači da će prihvatiti svaki poziv u krevet. Sal je mislio da će biti prikladnije i primerenije ako odbije klijentovog sina da ne bi kompromitovao agenciju u kojoj radi, pa na kraju krajeva i sebe. Jer, ipak je on oženjen čovek.

Dakle, Don Drejper i Sal su jasni.

Nije jasan Li Garner Junior. Zašto je to uradio? Šta će mu to u životu? Zašto demonstrira svoju moć kad je nedvosmisleno priznata? Svi u "Sterling Kuperu" ga uvažavaju i to ne samo zbog njegovog prezimena. Demonstrira je ucenom – ili će da bude kako ja hoću ili vama dobro biti neće, kao da je dete i to ono beslovesno i razmaženo. Na kraju krajeva, šta će mu to u životu? Šta će mu senka njegovom imenu?

Imalo bi još mnogo toga da se pita, ali čemu. U onoj sceni kad otpušta Sala, Don Drejper pita – kakvi ste to vi ljudi? Džon Ham koji ga glumi, odradi to tako da se smrzneš i ti shvatiš da bi to bilo ono THE Pitanje, jedino i pravo.

Pa, ako neko zna odgovor...