Blagoslovi, pa da palimo

Danas u ovoj rubrici ekskluzivno otkrivamo: Goran Vesić NIJE napisao knjigu. Nije, majke mi. Sakupio je kolumne koje je pisao u "Politici", ukoričio i to proglasio za knjigu. Na promociji je rekao kako voli beogradske reke i kafane. Ne mogu da se ne zapitam ima li ovde neka, šta znam, kulturna scena, neki bendovi, ima li ljudi ili Beograd čine samo kafane, pošto Vesić seli most u park, s namerom da okolo budu restorani i kafane. Voli čovek kafanu, to je u redu, ali u svoja četiri zida. Nije u redu graditi imidž grada na kafani. Ali to je manje bitno.

Bitnije je što su Vesića posle promocije građani koje je je okupio Savez za Srbiju vijali niz ulicu i vikali mu "lopove". To je prizor koji mnogi stanovnik Beograda a i šire potajno sanja i o njemu fantazira. Reći će neko kako to nije u redu, te da je nasilje, ali podsećamo da Vesiću dlaka s glave nije falila, te da ganjanje političara i ostalih moćnika po belosvetskim džadama i nije tako redak prizor. U tom smislu, Beograd je svet.

Još je bitnija spinčina neviđenih razmera o tome kako je neko u noći promocije palio Vesićevu kupusaru. Ima i snimak: u krupnom kadru knjiga i nečija ruka koja se upaljačem okomila na prednju koricu. Kako mi da znamo da je "paliknjiga" zaista neko od Vesićevih protivnika? Hajde da se malo pozovemo na zdrav razum: knjige su mogli da nabave samo ovi što su bili unutra, u galeriji "Progres" gde je promocija održana. Oni koji su čekali ispred nisu mogli ni da je vide, a kamoli da je pipnu. Dakle, nemojte molim vas.

Cela priča sa nesrećnom promocijom Vesićevog literarnog uratka daje obilje materijala za sprdnju. Međutim, kad je došlo do paljevine, prestalo je da bude smešno. Vladimir Orlić, jedan od najžešćih jastrebova Srpske napredne stranke rekao je na RTS-u da ko danas pali knjige, sutra će da pali ljude. Poslanica SzS Marinika Tepić skrenula mu je pažnju da njegova stranka već pali ljude, aludirajući na paljenje kuće novinara Milana Jovanovića, iza kog stoji bivši predsednik Opštine Grocka Dragoljub Simonović.

Mi bismo dodali i nedavno ponovo aktuelizovanu pogibiju dvojice radnika u Fabrici "Milan Blagojević namenska" iz Lučana, koji su živi izgoreli na poslu jer nisu imali adekvatnu opremu, a boravili su u prostoru sa višestruko većom količinom baruta od dozvoljene.

Imate li zaštitnu opremu?