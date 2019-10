Biće kako ja kažem

Bane Spasović, gradonačelnik Požarevca i predsednik gradskog odbora SNS, obavestio je javnost putem portala "eBraničevo" da je projekat rekonstrukcije Galerije "Milene Pavlović Barili" završen. To je, naravno, baš lepa vest. I ne smeta što su je Požarevljani i stručna javnost saznali sa portala, ali smeta što niko ne zna o kom to projektu priča Bane Spasović. Naime, jedini projekat rekonstrukcije Galerije "Milene Pavlović Barili" za koji Požarevljani znaju, onaj koji je uradio Centar za planiranje urbanog razvoja (CEP), nije usvojen. Barem nije onako kako to propisi nalažu.

Nakon javne rasprave organizovane proletos, CEP je uvažio neke od primedbi tako da prerađeni projekat Milenine galerije nema vinski podrum u podrumu i poslastičarnicu na krovu kao što je imao u prvoj verziji. Ali to nije pomoglo da ga prihvate građani i stručnjaci (Udruženje arhitekata i urbanista Požarevac i Evropa nostra Srbija), učesnici javne rasprave organizovane ovog jula. Urbanističko odeljenje grada je takođe protiv projekta, pa ga samim tim ni načelnik tog sektora nije potpisao. Prema "eBraničevo", ovaj prerađeni projekat je usvojila samo Komisija za planove, i to iza zatvorenih vrata, u potaji. Ne zna se objašnjenje članova Komisije, nije objavljena ni njihova odluka, samo je rečeno da je doneta.

Otkud gradonačeelniku informacija da je projekat završen ako su ga navedene instance odbile? Nije jasno ni kome i zašto odgovara da se usvoji ponuđeni projekat Galerije u staklu sa baštom na krovu (vidi "Vreme" 1489) ako je Požarevljanima stalo da sačuvaju autentični izgled kuće Milene Barili, a posebno je čudno kome je i zašto trebalo da troši gradske pare za novi projekat s obzirom da je za idejni, iz 2005. godine, doneta odluka da se po njemu radi Glavni urbanistički projekat i nije stavljen van snage. "Da su Bane i ovi što nam danas odlučuju o gradu obišli makar pet rodnih kuća svetski znamenitih ličnosti, znali bi kako izgledaju i kako treba urediti Milenin dom. Ovako, ostaje nam da ’uživamo’ koliko nam je dobro sa njima na vlasti" kaže jedan od učesnika javne rasprave. "Bane, da li znaš šta je estetika" i "Ovo je ordinarni kič, sramota koliko je loše, staklena fasada i saksije na krovu!" kažu druga dva. " E sad razumem, treba pare da se peru" smatra treći.

U objavljenom objašnjenju gradonačelnika Spasovića zašto je projekat koji je odlučio da usvoji vredan takve odluke, piše da će rekonstruisani objekat biti višenamenski, a ne samo galerija. To se protivi želji Danice Pavlović Barili da u Požarevcu otvori "mali lični Milenin muzej sa svim njenim radovima, knjigama, predmetima koje je ona rado koristila" kažu stručnjaci. Ponovo se insistira na amfiteatru za muzičke i pesničke resitale, ne može se u dvorištu Milenine rodne kuće izgraditi svi kulturni sadržaji koji su potrebni Požarevcu – kažu Požarevljani. Gradonačelnik očekuje od Ministarstva turizma da podrži projekat i izdvoji sredstva za realizaciju. Kakve veze ima Ministarstvo turizma sa ustanovom kulture što Milenina galerija izvesno jeste, i zašto je u celoj ovoj priči izostavljeno Ministarstvo kulture i informisanja? S tim u vezi Požarevljani podsećaju da je direktorka Galerije, Ljiljana Dabić, postavljena kao kadar stranke ministra turizma Rasima Ljajića.

Ali, čemu ovoliko čuđenje? Pa ako može Goran Vesić, koji je stalno na teveu svih frekvencija skoro koliko i predsedsednik Vučić, da kaže da Kalemegdanu ne bi smetala gondola bez obzira što Srpska akademija nauka i umetnosti, Evropa nostra, stručna javnost i Beograđani misle suprotno, zašto se Bane Spasović koji je poznat samo Požarevcu, ne bi ugledao na poznatijeg od sebe pa i on dao sebi za pravo da zna ono što ne zna?