Karapandža u kandžama Atlagića

Narodni poslanik Marko Atlagić polako postaje jedan od redovnih junaka ove rubrike četvrtkom. Možda nije do njega, nego do mene, jer sam, priznajem, impresionirana nastupom ovog uvaženog predstavnika vladajuće većine, njegovom verbalnom spretnošću i okretnošću, a najviše onomatopejama koje koristi. O onomatopejama ćemo više kasnije.

Zablistao je Atlagić juče ponovo, okomivši se, po običaju, na nekoga koga vladajuća većina već žestoko čereči, na profesora Rašu Karapandžu, čoveka bez kog niti bismo znali niti bismo imali dokaze da je Siniša Mali plagirao svoj doktorat. Nisam iznenađena, jer kud bi Atlagić prvi krenuo na nekoga? On je baš ona vrsta ljudi koji se zalete poslednji da figurativno šutnu nekoga ko je već pošteno iscipelaren. Hajka koji Raša Karapandža prolazi u srpskim tabloidima, srećom, ne može mu ništa, jer živi i radi u Vizbadenu.

"Napada vas nekakav nazovi naučnik, poznat pod nazivom secikesa, karapandžar, Raša. Ja hoću javnosti da kažem o kome se radi. On je poznat po tome što neopravdano, svakodnevno, već nekoliko godina iznosi neistine o predsedniku Srbije, Vladi i vama, a zapravo se radi o jednoj naučnoj spodobi koja je poznata pod nazivom profesor tviteraš, koji svakodnevno nekoga blati", izrazio se Atlagić tokom sednice Skupštine Srbije kojoj je prisustvovao i Siniša Mali.

Joj, crni Atlagiću… Kome je Karapandža poznat pod nazivom "secikesa", majke ti? Mislim da je krajnje vreme da Marku A. neko kaže: hajde prestani da izmišljaš. Šta znači "naučna spodoba"? Atlagić Marko takođe je naučni radnik, no, ne sećamo se baš nekih njegovih naučnih poduhvata, za razliku od Karapandže, do čijih se dostignuća stiže putem dva klika na internetu. Kako neko uopšte u glavi spoji ta dva pojma – naučna i spodoba? Imam teoriju…

Marko Atlagić je profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. I to je sve što se ima reći o njegovoj akademskoj karijeri. Ali, Marko Atlagić je i osoba koja je sklona ispuštanju onomatopeja dok poslanici opozicije govore u parlamentu, to jest, dok su još bili prisutni tamo i uspevali da dođu do reči. Kakve onomatopeje, pitate se…

Pa, jednom sam obratila pažnju šta radi i čula da – mekeće. Profesor univerziteta, dok neko govori, viče: "Meee..." Onda sam na jednoj televiziji pomenula činjenicu da profesor Atlagić mekeće, što je njega uvredilo. Evo kako se branio u Skupštini: "Ja nisam ni ovca ni koza da mekećem, ja vrlo argumentovano iznosim svoje kritike. Jedino ponekad činim ‘auuu‘, ali ‘auuu‘ je normalan oblik parlamentarnog rada i u ovom parlamentu i u evropskom i svetskim…"

On "čini auuu". On uvodi pojam naučna spodoba. Prilično sam sigurna da Raša Karapandža ne može nikako da bude naučna spodoba, a da li bi to mogao da bude neko ko "čini auuu"… Možda.