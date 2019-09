Ana, Alek i Đura

Rezultat istrajnosti nekolicine studenata koji su dvanaest dana blokirali Rektorat Univerziteta u Beogradu i razuma i savesti koji je tokom pregovora sa studentima pokazala rektorka Ivanka Popović je da je univerzitetskom Odboru za profesionalnu etiku dat rok da se do 4. Novembra, dakako ove godine, izjasni o tome da li je doktorat ministra finansija Siniše Malog plagijat ili nije.

Ovo pitanje, na koje časna gospoda iz Odbora izbegavaju da daju odgovor već bezmalo pet godina, odavno je preraslo akademsku zajednicu i mutiralo u "biti ili ne biti" za sistem vladanja koji praktikuje predsednik Srpske napredne stranke na funkciji predsednika države Aleksandar Vučić. Od win-win situacija koje je u proteklih sedam godina vešto projektovao, ili koje su mu se nameštale, pitanje doktorata Malog se otrglo kontroli i pretvorilo u lose-lose situaciju za es-en-esovsku vladajuću garnituru.

Ako Odbor za profesionalnu etiku presudi da je doktorat Malog makar malo plagijat, ministar i član najužeg odreda od poverenja A. Vučića bi morao da podnese ostavku, u kom slučaju bi neprikosnovena vlast Vučića naprsla te bi mogli da se ohrabre i drugi ljudi potisnute savesti na nekakvim funkcijama da se izjasne o svekolikim svinjarijama kojima na dnevnoj osnovi obiluje es-en-esovska vladavina. Kad na autokratskim, nategnutim sistemima pukne jedan šav, počnu brzo da se rasparavaju.

Ako, pak, Odbor opet jednom počne da vrda, ili pokuša opet jednom da odgodi presudu, ili odluči da je Mali zaslužio doktorat nauka, ili presudi da je plagijator, a on ne podnese ostavku ili ga Vučić ne skine sa funkcije, čitava ova ujdurma koju je započela nekolicina studenata mogla bi da se ispostavi kao preko potreban i pogodan okidač da učmali i razređeni građanski ulični protesti nekoliko meseci pred parlamentarne izbore ožive i da se omasove.

Zbog toga i nervozne i čak i za njihove visoke standarde iritantno glupe reakcije sa vrha vlasti. Žena na formalnoj funkciji predsednice vlade Ana Brnabić govorila je na "Pinku" o nekakvoj "talačkoj krizi" na univerzitetu i nedopustivim ucenema.

Njen šef A. Vučić se pred kamerama "Pinka" nešto cerio i izjavio: "Kao zona sumraka – Đura je došao, malo te je tukao, ti si se onda zahvalio Đuri što te je malo tukao, i onda si rekao: 'Ja podržavam sve to što Đura radi i nastaviću s tim'. A onda su oni na sve to rekli: 'E, al' to što je Đura tukao, mi sad ne damo tog što ga je Đura tukao'".

Kad već šef države tako lucidno izvlači "Balkanskog špijuna" iz rukava: Ilija Čvorović bi bio idealan građanin Njegove Srbije. Pitajte Sarapu.