Sa rektorkom na «ti»

Nakon dve nedelje, blokada Rektorata Univerziteta u Beogradu okončana je dogovorom studenata iz Pokreta "1 od 5 miliona" i rektorke Ivanke Popović. Rektorka je javno rekla da staje na stranu studenata čak i onda kada se ne slažu.

Kao novinar, ponekad možete da predvidite tačan ishod neke krize. Kao novinarka, pratila sam blokadu za nedeljnik "Vreme" i naglasila da rektorka Popović nije nerazumna osoba, naprotiv. Podsećam, ta je žena pre godinu dana došla na čelo Univerziteta, obećavši preispitivanje plagiranog doktorata Siniše Malog i preispitivanje efekata Bolonjske deklaracije. Bolonjski sistem i očigledni plagijati i jesu najveća rak-rana ovdašnjeg visokog obrazovanja. Na samom početku blokade Rektorata prof. Popović se možda nije najbolje snašla, ali ko može da bude spreman na takvu situaciju? Važno je reći i da nijednog trenutka nije odbijala razgovor sa studentima, te da ni oni nisu odbijali da sednu sa njom za sto. Dakle, imamo situaciju koja je rešena, zamislite, dijalogom!

Studenti su zadovoljni, razvukli su transparent "Ne damo rektorku", rektorka može normalno da uđe u svoju kancelariju, a sporni doktorat ministra finansija biće razmotren do 4. novembra. Sve je, dakle, u redu i prilično je nejasno zašto bi neko bio nezadovoljan ovakvim raspletom.

Rečima Zorana Kesića: jedan čovek… Čovek koji se zove Aleksandar Vučić i obavlja funkciju predsednika Srbije, ljutit je. Nisu to studenti, nego politički funkcioneri, kaže predsednik. To što od prvog dana ne kriju da su iz Pokreta "1 od 5 miliona", koji je politički pokret, Vučić zanemaruje. No, to je manje strašno u njegovoj reakciji. Strašnije je kako se ophodi prema rektorki Popović. "Rektorka sad kaže: sve mi je dozvoljeno. Pa to si mogla da uradiš i prvog dana", grmeo je Vučić u izjavi za TV Pink i dodao da ne zna kako bi reagovao da njemu neko ne dozvoljava da 15 dana dođe na posao (bilo je 12 dana, ali to je Vučić).

Ivanka Popović je na ovo elegantno reagovala na TV N1, rekavši da je dužnost profesora da bude na strani studenata, čak i kad se ne slaže sa njima. Međutim… Da li je u redu obraćati se nekome ko je na čelu najvećeh i najuglednijeg univerziteta u zemlji na način kako to čini predsednik Srbije? Da li je i kome dozvoljeno da rektorki Popović poruči "to si mogla" i, uopšte, da joj se obraća na "ti"? Nije stvar u tome u kakvim su odnosima rektorka i predsednik, otkud znam, možda se poznaju i možda jesu na ti, ali nije se ovde neki tamo Aleksandar obratio nekoj tamo Ivanki. Ne, on se njoj obratio kao rektorki i govorio je s pozicije predsednika. Pa, baš kao što smo i njemu dužni da persiramo, ne zato što poštujemo Vučića, nego iz poštovanja prema instituciji predsednika države, isto tako je i on dužan da poštuje instituciju rektora. Ne postoje okolnosti u kojima je u redu da se predsednik Srbije javno obrati rektorki na "ti".

Nažalost, postoje okolnosti u kojima uzurpacija funkcije i izliv moći na mozak učine da ono što se čini nemogućim bude moguće. Naravno, daleko od toga da je bahato i ponižavajuće obraćanje rektorki najgora stvar koju je Vučić uradio ili izgovorio otkako je predsednik. Ipak, ne sme da prođe neprimećeno, jer moramo da pamtimo i beležimo sve prestupe, propuste i nepočinstva, ne samo ove, nego svake vlasti. U suprotnom, uvek će nam zemlju voditi neki vučići, ljudi bez mere i minimuma samokontrole.