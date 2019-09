Maja Gojković javlja Đuri da blokira aerodrom

Pošalji komentar

U današnjem broju "Vremena" možete da pročitate tekst Nemanje Rujevića koji iz Bona piše o olakšicama koje Nemačka priprema za radnu snagu koja joj je potrebna, a koje na Balkanu ne manjka. Ne manjka u smislu – Srbija i zemlje okruženja pune su ljudi voljnih da se isele. Već smo u ozbiljnom problemu sa medicinskim kadrom, vozačima, električarima, automehaničarima... I zbog toga smo naljutili predsednicu Narodne skupštine Maju Gojković.

Možda nismo patentirali "odliv mozgova", ali je rasprava o amandmanima na Predlog zakona o patentima bila okidač da predsednica Skupštine predloži "da država pooštri uslove" kada je u pitanju odlazak kadrova u koje ulaže, jer im Srbija pruža školovanje, a "oni posle odu".

"Koliko Srbija ulaže u zdravstvene radnike, obrazovanje naučnika, koji, eto, posle ode. Naravno da ode jer tamo ima veću platu, ali ima i veće troškove. Moramo da razmislimo o tome kako država treba da se zaštiti, jer je ona uložila u te ljude", rekla je Gojković, kojoj je kočnica očigledno popustila, pošto je dodala da o ovoj temi svi govore "pod kočnicom".

Prvo, ako uopšte i ulaže, jer je koncept besplatnog školstva ovde odavno diskutabilan, ne ulaže Srbija, nego građani koji pune budžet svojim novcem. Iz perspektive građanke, ja prva nemam ništa protiv da moji porezi i ostala davanja idu na školovanje, besplatne udžbenike i, uopšte, "proizvodnju kadrova", pa nek oni tako obrazovani i usavršeni čine sa svojim životom šta im je volja. No, dobro, ne moraju svi sa mnom da se slože.

Drugo, mnogo bitnije, čak pomalo zastrašujuće jeste ovo "pooštravanje uslova" za odlazak kadrova. Jer, kako bi to moglo da izgleda? Dođeš da daš otkaz, a poslodavac kaže – ne može? Odjaviš adresu i prijaviš da se "fataš Kanade", a policija ti odredi zadržavanje u roku od 24 sata nakon poletanja aviona? Zaključaju te u kuću? Blokiraju aerodrom? U redu, ako, na primer, kreneš u Nemačku, to može i kolima. Šta onda? Dođu one građanske patrole Miše Vacića preko noći i istoče ti gorivo iz rezevoara, sve srčući na crevo? Autobus – na granici izvode one što imaju iseljeničku vizu u pasošu i maricama ih vraćaju kući?

Stvarno nemam pojma kako je Maja Gojković ovo zamislila, ali znam nekolicinu toliko odlučnih da odu, da bi bili u stanju da to učine i peške. Ne volim da se referiram na SAD kao na normalno društvo, ali volim da podsećam na onaj deo njihovog Ustava koji kaže da svaki čovek ima pravo na potragu za srećom. E to je normalan odnos države prema građanima, a ne Maja Gojković koja otpušta kočnicu i dodaje gas da bi sa'vatala iseljenike iz Srbije.