Gadafi sa Andrićevog venca

Ima nešto poprilično neobično u odnosu predsjednika Srbije prema ženama. Da se ne vraćamo u noviju istoriju, pogledajmo vanredno obraćanje naciji Aleksandra Vučića povodom subotnjeg protesta kad je Srđan Marković, jedan od organizatora protesta "1 od 5 miliona", dobio batine od vojnih čuvara Predsjedništva.

"Od sada će u obezbeđenju da budu samo samo devojke i neka se one sklone, osim ako neće te devojke da tuku", između ostalog je rekao šef države i vladajuće partije.

Što mu ovo znači? Ako su učesnici protesta zaista toliko nasilni kao što Vučić kaže, hoće li će ubuduće ispred njih biti isturene zaposlene u Predsjedništvu, članice Srpske napredne stranke ili pripadnice Vojske Srbije? Da li se dotične trebaju dobrovoljno javiti kao bi primile udarac namjenjen predsjedniku? Ili će im to narediti njihovi muški šefovi? Ukoliko učesnici protesta odluče da "te devojke tuku" kako ih Vučić provocira, što će on raditi? Njegovo obezbjeđenje? Policija?Onoliko članstvo SNS-a?

Dovoljno smo se pravili blesavim. Jasno je da Vučić samo nastavlja kampanju čiji je cilj proglašavanje njegovih oponente i lidera opozicije za najobičnije nasilnike koji mlate slabije od sebe, posebno žene. Kako to izgleda u praksi, vidjelo se onomad, na stepeništu Skupštine grada, kada je "ženski kordon" spriječio opozicione odbornike da gradonačelniku Zoranu Radojičiću uruče svoje zahtjeve. Duh pukovnika Moamera Gadafija čije je neposredno obezbjeđenje bilo sastavljeno od žena, očito luta Andrićevim vencem i drugim naprednjačkim prostorima...

No, držimo se teme. Ovakvim istupima Vučić se nastoji i prikazati kao moderan muškarac, borac za ženska prava, čovjek visoko izdignut iznad blata balkanskog patrijahalizma i primitivizma. A zapravo, iza svega stoji duboki seksizam u punokrvnom navijačkom maniru. Za Vučića, naime, žene su slaba i nesamostalna bića, nešto poput osoba sa posebnim potrebama kojim je stalno nužna tuđa pomoć. On je tu da im pomogne i – uprkos čitavom svom verbalnom nasilju – kao i svaki navijač što drži do sebe i ne napada "civile", tako ni on nikad ne bi udario ženu. Ispod časti mu je.

Međutim, poput huligana koji šalju nezrele dječaka da izazivaju kako bi poslije, u njihovoj tobožnjoj obrani, mogli "polomiti" suprotnu ekipu i Vučić slično doživljava "djevojke u obezbjeđenju Predsjedništva". Što one svemu tome misle i zbog čega bi morale učestvovati u demonizaciji njegovih političkih protivnika, ne zanima ga. Ima da rade kako im se kaže, on o njima brine, Jer, iz dana u dan, Srbija sve više biva uređena po uličnim, navijačkim i rijaliti pravilima.