Kako su se prepali Lučani

Strategija razvoja kulture Republike Srbije 2017-2027. godine nesumnjivo ukazuje da je vizija države o kulturi zasnovana na tradiciji i prošlim vremenima, a da savremeno stvaralaštvo nije nešto čime se diči. Iako još od maja 2017. godine opstoji samo u formi nacrta i nema naznaka da će u dogledno vreme prerasti u dokument, Strategija se ipak sprovodi – nema potrebe da podsećam na sve one projekte kojima je na konkursima za sufinansiranje odobren državni novac zato što se bave nečim što ima veze sa svetosavljem i Kosovom, ili na govore ministra Vladana Vukosavljevića sa neizostavnim veličanjem tradicije.

Međutim:

Ispostavilo se da nisu svi poželjni da sprovode državnu strategiju i šire tradiciju. Evo, na primer, dnevni list "Danas".

Jovan Kovačević v.d. direktor Kulturnog centra u Lučanima obavestio je pismom Dušana Mitrovića direktora preduzeća Dan graf, izdavača "Danasa", da od ovog avgusta na Dragačevskom saboru trubača u Guči "Danas" neće dodeljivati nagradu "Od zlata jabuka – profesor Miodrag Vasiljević" orkestru čije muziciranje stručni žiri oceni najizvornijim. Zašto, šta je sporno? Nagrada nije, Miodrag Vasiljević čije ime nosi je čuveni etnomuzikolog i pedagog, pa zato nije ni ukinuta – ubuduće će je dodeljivati KC Lučani, organizator Guče. Cilj i namera nagrade su, više je nego očigledno i jasno, na liniji Strategije što znači da ni to nije sporno. Preostaje još samo list "Danas".

Kulturni centar Lučani ove godine neće otkupiti 3000 primeraka izdanja "Danasa" sa specijalnim dodatkom o Saboru u Guči, kao što je to činio do sad. Jovan Kovačević kaže da ta stavka nije predviđena ovogodišnjim finansijskim planom, i da drugog razloga nema. Da li je u pitanju ušteda? Možda. Ali: da ne živim ovde gde živim i to baš sad, verovatno mi ne bi palo na pamet da Lučanima nije do novca kojim će otkupiti tih 3000 primeraka, već im je do plusića u očima Aleksandra Vučića koji je "Danas" svrstao u grupu izdajničkih medija. Srpskoj naprednoj stranci je stalo do čistih Lučana, sigurno se sećate šta je sve preduzela i koliko se istrošila da pobedi na tamošnjim lokalnim izborima onomad u decembru. Lučani veoma cene ukazanu im pažnju, nedavno su na primer pismeno zahvalili predsedniku što je zaštitni zid protiv poplave izgrađen pre pet godina izdržao ovogodišnju vodenu stihiju, pa zar da sad dobiju minus zbog "Danasa"?

Ova vrsta cenzure je već toliko puta viđena pa i očekivana. Novo u priči "Danas"/Lučani je u vezi sa Strategijom i ciljem da se očuva nacionalni identitet.

Zašto se "Danasu" oduzima mogućnost da učestvuje u ostvarivanju tog strateškog cilja? Zar ne bi trebalo da smo svi dobrodošli u očuvanju, negovanju, propagiranju i ostalom na tu temu srpskih korena?

Da sam ja vlast, odgovorila bih pozitivno. Ko god hoće da radi ono što ja mislim da treba da se uradi za opšte dobro, je OK. Baš svako! Zato što bi mi bilo važno da što pre ostvarim svoj cilj i počnem da uživam u postignutim rezultatima. Ova vlast, međutim, kao da ne dozvoljava da joj tradiciju takne neko ko je sposoban i spreman da prihvati i ljude koji ne govore srpski i ne pišu ćirilicom.

A to uopšte nije u srpskoj tradiciji. Sveti Sava je cenio uticaj drugih. Pomislio bi čovek da članovi SNS-a nisu čitali njegove spise. I da ga tumače kako im se ćefne. Da falsifikuju tradiciju. I da teže kulturi koja nije srpska.