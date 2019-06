Čija zvona zvone

Odnosi između Srbije i Crne Gore brzo se zaoštravaju. Analitičari kažu da tenzije rastu i zbog predstojećih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2020. Ali, analitičari, kad je stvar baš složena, pojednostave je nekom pričom o izborima.

Mislim da je stvar znatno dublja i da ne zavađa samo Srbiju i Crnu Goru nego zaoštrava i unutarcrnogorske odnose: poznajem puno Crnogoraca koji su galasali za referendum, ali nisam siguran da bi rado bili pripadnici Miraševe pastve, ma šta mislili o Amfilohiju.

Milo Đukanović možda veruje da bi stvaranjem crnogorske autokefalne crkve zaokružio državnost – nekako ispada da mu samo to fali – pa su njegovi predložili zakon – koji udara u imovinska prava SPC, možda i kao aktivan akt osvete što popovi podržavaju opoziciju – mahom prosrpsku – i nisu nevini božji janjci u događajima koji su u Crnoj Gori opisivani i procesuirani kao pokušaj državnog udara.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije hteo da komentariše skup u Podgorici protiv predloga zakona o verskim zajednicama, kako ne bi, kako je rekao, pravio dodatnu zlu krv, što mu je pametno ako ga bude držalo isto osećanje i u narednim danima

Isticao se Ivica Dačić: "Ovo je posledica toga što Crna Gora, u želji da pokaže crnogorsku državnost, negira srpstvo... Ne mogu da verujem da će neko poslati policiju da zauzme Ostrog. Ne mogu da verujem da će neki policajac da se ponaša kao komunisti 1945, da osvajaju crkvu", kazao je ministar inostranih poslova u intervjuu za "Kurir."

Predlogom Zakona predviđeno je da verski objekti i zemljište koje koriste verske zajednice na teritoriji Crne Gore, a koji su izgrađeni, odnosno pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine i za koje ne postoje dokazi o pravu svojine verskih zajednica, postaju državna svojina. ( Odnosi se i na islamske i katoličke bogomolje.)

Iako se, na prvi pogled, ovaj zakon tiče samo imovinskih pitanja, mitropolit Amfilohije kaže da vlasti ne mogu da podređuju svojoj politici "biće Crne Gore i njenu sveukupnu istoriju", pogotovo njenu duhovnost.

Na tvrdnje crnogorskih vlasti da je kralj Aleksandar Karađorđević ukinuo mitropoliju, mitropolit Amfilohije kaže da je on samo potvrdio odluku crkve, nekadašnje Pećke patrijaršije na saboru koji je predvodio mitropolit crnogorski.

"Sve sveštenstvo i monaštvo je tada prišlo i objedinilo se. To jedinstvo traje do danas. Nadam se da će to vlast shvatiti, da je to protiv bića Crne Gore i njene duše i protiv evropskih zakona", zaključio je mitropolit Amfilohije.

Navijači košarkaša "Crvene zvezde" istakli su transparent: "Reći ću vam iz inata, još uvijek je srpska Sparta, nalazi se pored mora, to je moja Crna Gora."

Što god da se dogodi identiteske razlike će da jačaju. Zar nije vaterpolista iz mora kraj splitske rive vikao "Ja sam Crnogorac!"