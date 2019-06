Odlazak sive eminencije MUP-a

Pravo s neba pa u rebra: Dijana Hrkalović em je dala ostavku na mjesto državne sekretarke u Ministarstvu unutrašnjih poslova, em otkaz u istoj "firmi". Ministar doktor Nebojša Stefanović korporativno joj je zahvalio "na svemu što je učinila tokom pet godina rada u MUP-u" i tako to. Bio je podjednako uvjerljiv kao i krajem prošle nedelje kada je izjavio da je za vrijeme lokalnih izbora Hrkalović bila u policijskoj stanici u Guči po njegovom nalogu. Dakle – ni malo.

Sada već bivša državna sekretarka ima koloritnu karijeru. Prema pisanju tabloida, trebala je biti vjenčana kuma vjerenici Saleta Mutavog, ubijenog sredinom oktobra 2016; dovođena je u vezu i sa Nenadom Vučkovićem Vučkom, pripadnikom Žandarmerije i ortakom pomenutog Aleksandra Stankovića; "isleđivala" je vlasnika portala "Telempromter" Danila Redžepovića zbog posjedovanja povjerljivih informacija... I da ne nabrajamo dalje – Hrkalović je slovila za izuzetno moćnu ženu u policiji, osobu za najdelikatnije "specijalne zadatke", nekoga tko uživa ogromno povjerenje samog vrha države i partije. U tom kontekstu, bilo je glasina da policajci zaziru od nje i da se, zapravo, za sve pita ona a ne doktor Stefanović. On je, navode isti izvori, prije pola godine indisponiran svojim položajem nudio ostavku Aleksandru Vučiću ali ju je ovaj odbio... Izvjesno je samo jedno – Dijana Hrkalović otjelotvoravala je aktualno stanje u policiji. A ono ni malo nije nalik na svečane prikaze i režimsku propagandu. No, vlast u tome nije vidjela nikakav problem, čak naprotiv...

Odmah po ostavci Hrkalović, mediji su pretpostavljali da će nastaviti karijeru u diplomaciji. Stefanovićeva izjava kao da to dovodi u pitanje.

"Koliko mi je poznato, ona trenutno nije radnik nijednog drugog državnog organa. Sve ostalo je njena privatna stvar i nema veze sa radom države. Ne bih ulazio u detalje", pomalo je misteriozno saopćio ministar.

Zato, u nedostatku ičeg konkretnog, cvjetaju špekulacije i teorije zavjere. Iskusni "Vučićolozi" ukazuju da Hrkalović nije – kao mnogo puta do tada – stajala pored dr Stefanovića dok je govorio o njenoj ostavci; zar to ne bi, uz izostanak svečane oproštajke, trebalo nešto da govori? Na društvenim mrežama, dalje, njen se odlazak iz MUP-a dovodi u vezu sa hapšenjem policajaca srpske nacionalnosti na sjeveru Kosova. Temelj za ovo nagađanje je vremensko podudaranje i njen minuli rad. U istom ključu je i zapažanje da je do ostavke i otkaza Hrkalović došlo po povratku dr Stefanovića iz Sjedinjenih Američkih Država... Konačno, ima tvrdnji i da bivša državna sekretarka pokreće privatni biznis u sektoru bezbjednosti gdje je svoja na svome kao malo tko, odnosno – da je čeka visoki položaj nespojiv iz administrativnih razloga sa radnom knjižicom u policiji.

U čitavom ovom slučaju, sigurno je samo jedno: iz odnosa tabloida prema Dijani Hrkalović u narednom periodu moći će se donekle nazreti kako je i zašto otišla iz MUP-a. Prosto – da li je zglajzala ili zakoračila na viši stepenik. Tabloidi su, u naprednjačkom mehanizmu vlasti jedini ovlašteni za posjed ove vrste informacija.