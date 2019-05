Čelična krila naše armije

U subotu 25. maja "Srpski telegraf" je slovima veličine palca objavio "Tramp: Srbiji dajem avione F-16", a onda u podnaslovu nešto manjima slovima "Ako se odreknu Putina".

U istom danu "Informer" ponosno javlja "Rusija Srbiji Mi-35T" kao odgovor na vest, takođe plasiranoj na prvoj stranici, i slovima pomenute veličine, da SAD Hrvatskoj šalju "Blek Hok" (tako piše a vest se odnosi na helikoptere).

Poštovani čitaoci, ako mislite da je to sve – grdno se varate. U isom danu "Kurir" izveštava takođe na naslovnoj strani, slovima ne manjim od već pominjanih, da Makron donosi ugovor s "Erbasom" s naslovom "Srbija dobija nebesku zver" i zaključkom da uz te "superpume" Srbija postaje "vazduhoplovna velesila". Radi se takođe o helikopterima.

Dodajmo ovim vestima, objavljenim u samo jednom danu, sve ono što smo navodno već dobili od Rusa i Belorusa, uključujući tu i kineske dronove – bombardere, lako je zaključiti da će nam nebo biti uskoro tesno.

I sve nešto dobijamo. Plaćanje se nigde ne pominje.

Ne pominje se ni u slučaju novog vladinog aviona, jer je to proglašeno "državom tajnom" kako reče premijerka. Jedino se zna da je to bivši avion kompanije koja je kupila "Galeniku" i da je u posedu Bezbednosne informativne agencije (BIA). Biće da je to neki trange – frange posao kamufliran brigom za bezbednost funkcionera.

A opet, mučeni Ivica Dačić leteo je onim skrpljenim vladinim "falkonom" (star 38 godina) pre tri, četiri dana u Tunis pa je u povratku morao da se spusti u Atinu zbog kvara koji je pretio požarom. Usijao se akumulator blizu rezervoara za gorivo.

Šta je, bre, Dačić? Nije valjda pastorče među državnim funkcionerima?