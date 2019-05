O suknjama i noktima

Internetom ovih dana kruži i glorifikuje se jedna poruka na zidu. Okačila ju je direktorka Medicinske škole "Beograd" i u njoj se obraća isključivo devojkama koje se u ovoj ustanovi obrazuju za medicinske sestre.

"Pirsing, nokti, silikoni, goli dekoltei i strukovi, pocepane farmerke i mini suknje nisu nešto što vas kvalifikuje za diplomu ove škole. Da biste zaslužili poštovanje nastavnika, pacijenata i lekara, vi morate svojim ponašanjem, odgovornošću i izgledom doprineti tome."

Naravno da je direktorka naširoko slavljena po društvenim mrežama. Naravno da internet ne može da se zaustavi na prostom odobravanju i pohvalama direktorki. Uvek se mora otići korak dalje, pa su srednjoškolke dobile niz epiteta na račun izgleda, u spektru od "prostitutke", "kalašture" i "kurve" pa do preispitivanja morala "današnje omladine".

Evo ja da sam juče umrla ne bih znala da se poštovanje zaslužuje izgledom, a još manje da se poštovanje uopšte zaslužuje. Mislila sam da ti to sleduje rođenjem, sa samom činjenicom da si ljudsko biće. Mislila sam i da se poštovanje gubi kad devojke od kojih je većina maloletna nazoveš kurvama. Izgleda da živim u nekom paralelnom univerzumu.

Nisam slepa i jako dobro vidim kako se srednjoškolke oblače. Ajde da se ne lažemo: istaknuti dekolte ili nag stomak pre su incident nego redovna pojava. A i da nije tako - šta vas se, bre, tiče?

Mi ovde pričamo o devojkama u uzrastu od 15 do 19 godina i smetaju nam njihovi pirsinzi, nokti, kratke suknje... Pričamo o uzrastu kad se tek otkrivaju moda, dekorativna kozmetika i nega i kad se najviše eksperimentiše sa sopstvenim izgledom. Meni je jako žao što se direktorka Medicinske škole Beograd konsternira izgledom svojih učenica, ali ako ne razume u kom su uzrastu i šta to sa sobom nosi, možda treba da se mane pedagoškog rada. Šta te briga šta imaju na sebi ako paze na času i ne prave incidente po školi? Ako sad ne eksperimentišu izgledom, kad će?

Na kraju druge decenije 21. veka mi pričamo o kratkoj suknji i lakiranim noktima kao problemu. Premotavam po glavi sve doktorke i sestre kojima sam pala u ruke za 36 godina života i ne sećam se da sam ikad obratila pažnju na dužinu njihove suknje. Na nokte jesam, jer, oprosti mi bože, obožavam dobar manikir, pa uvek pitam gde je rađen. Mada, da sam na mestu direktorke, ne bih se oko noktiju mnogo uzbuđivala - sudbina medicinskih sestara je da guraju prste tamo gde niko ne želi. Skratiće devojke nokte i skinuti lak, ne bojte se, pustite ih da se izluduju dok još nisu počele da rade. Dok još nisu pobegle u Nemačku gde će i lekare i pacijente boleti dupe da li su im farmerke pocepane, a kosa zelena, sve dok dobro rade svoj posao.

A internet, isti onaj koji je potrčao da učenice nazove prostitutkama, moram da obavestim: prostitutke u Srbiji ne izgledaju onako kako ih vidite u američkim filmovima. Prostitutke u Srbiji su one umorne, pokisle ili, po snegu, zabundane žene neupadljivog izgleda koje stoje same duž autoputeva, magistralnih puteva, na petljama, podvožnjacima isl. One žene za koje mislite da rade u trafici i stopiraju do posla. Prostitutke u Srbiji su one romske devojčice koje šetkaju oko kioska sa pljeskavicama (živim u jednom takvom kraju Beograda i gledam to svakodnevno), dok se ne zaustavi neki auto u koji uđu. Nisu ni one u kratkim suknjama, uglavnom samo navuku trenerku. Dekolte ni nemaju, jer im grudi još nisu razvijene.

Na kraju, ako nečeg treba da se gadite, gadite se sami sebe.