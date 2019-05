Kako je Vučiću otkinuta glava

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Kosovo u budućnosti dobiti nezavisnost i suverenost na celoj teritoriji, ali ne zato što će on da ga prizna već zato što nije prošlo rešenje koje je on nudio, ali ne preciziravši šta je tačno nudio ni kome.

Vučić je za televiziju Pink rekao da "ono što je nudio nije moglo da prođe zbog strahovitog pritska pojedinih zemalja i njihovih obaveštajnih službi koje su pokrenule kompletne agenture po različitim zemljama političke, medijske i druge".

On je rekao da su oni koji ga kritikuju prvo navodili da nisu čuli nikakvo rešenje ni predlog od njega, ali da su ga ipak napadali.

"Vidite kakvo je to licemerje sveukupno. Kažete niste čuli šta sadrži taj predlog, saglasan sam niste čuli, a što ste ga napadali. Zbog toga ste mi glavu otkinuli metaforično, a niste ni čuli o čemu se radi, a sad kad kažem da je propalo kažete nismo ni čuli. Pa čekajte ljudi pa što ste napadali onda i rušili sve, a niste ni hteli da čujte", pitao je Vučić.

On je dodao da je bio organizovan unutrašnji dijalog, ali da deo opozicije nije izneo svoj predlog o rešavanju kosovskog pitanja.

"I ja vas pitam šta je rešenje sad osim što će Kosovo u budućnosti, ne mojom voljom i zato što ću ja da ga priznam, dobiti nezavisnost i suverenost na celoj svojoj teritoriji pa ću onda da pitam mnoge koji su protestovali i govorili mnoge stvari zašto ste to radili..."

Moram da priznam da ništa nisam razumeo. To sam pripisao nedeljnom oblačnom jutru, okolnosti da još nisam popio prvu kafu, ali, moram da priznam, da i dalje, kad sam se dobrano razbudio, ništa ne razumem.

Da li će to Vučić da potpiše sporazum kome se Kosovu priznaje međunarodni suverenitet tek u inat nama koji nismo razumeli šta on to predlaže, a sam kaže da nismo ni znali šta to predlaže.

To je reakcija deteta koje se naljutilo na okolinu jer nije shvatila hoće li da piški ili će da kaki. Metaforično, kao da je ostao bez glave.