Smeh Branislava Lečića

Ne znam da li ove nove generacije znaju šta je "moša" ali da pojasnimo. To je kad zamahneš rukom prema nekom a bez stvarne namere da ga udariš, pa kad se on štrecne kažeš: Moša! Tako je bilo i u subotu na protestima

Da je ulogu koju je dobio na poslednjem okupljanju građana, u subotu u Beogradu, Branislav Lečić dobio na audiciji teško da bi upisao glumačku akademiju.

Njegov smeh bio je izveštačen, valjda se to u žargonu kaže "šmira" i, da mi svi oproste koji se neće složiti, ličio je na smeh pod vešalima. Bilo je tu možda prkosa, ali ništa nije bilo smešno.

Glumac je izjavio:

"Glasno ću su nasmejati Željku Mitroviću – ha, ha, ha, naseo si!!! Nikada nismo nameravali da maltretiramo ljude da idu dva sata do Pinka". To je rekao Lečić i podsetio da je za učesnike protesta na Dedinju već pripremljen "doček" sa zvučnicima, transparentima, "plaćenicima koji treba da izazovu nerede", i policajcima u civilu". Sve su namestili da se niti čujemo, niti vidimo. Ne treba da mi učestvujemo u 'Farmi', da nas poliva govnima, posle onoga što je Mitrović izrekao javno na Tviteru, prirodno bi bilo da Vučić odreaguje i kaže: 'Ovo je jezik mržnje', a umesto toga i sam se pridružio tome i najavio agresiju i nasilje", rekao je Lečić.

Danas sam čuo jedno petoro ljudi koji tvrde da su znali da je najavljeni marš na "Pink" bio "fol" ali ta poplava naknadnih saznanja ne amnestira organizatore protesta, jer su delovali neozbiljno, kao ljudi koji ujutru obećaju porodici da će da ih vode na izlet a onda odu u kafanu, sami.

U pravu je bio moj kolega Teofil Pančić kad je u subotu napisao da mu ne pada na pamet da šeta od jedne pustopoline do druge pustopoline, od zgrade Vlade Srbije do "Pinka", jer su to tačke političke geografije koje se njega slabo dotiču a i Gugl mapa pokazuju da je razdaljina između ove dve tačke četiri kilometara, ali ne verujem da je to prelomilo Savez za Srbiju.

Nešto se dogodilo od plana do realizacije plana i ne bih da vračam šta je to bilo, mada mi razne ideje padaju na um, ali ako se Lečić smejao Mitroviću i sličnom društvu, smejao se i onima koji su verovali u prvobitni plan.

Lideri Saveza za Srbiju, kao i organizatori građanskih protesta, ne bi smeli da dozvole oko bilo čega da kažu – mi smo se samo šalili.