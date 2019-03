Pošalji komentar

redakciji Odštampaj tekst komentar dana > Hit tvit ili Lekcija iz ućutkivanja br. 2357696375702896 jovana gligorijević

Kad je Tviter u pitanju, mam samo jedno pravilo: ako nešto ne bih izgovorila u kafani, neću staviti ni na Tviter. Međutim… Tviter odavno nije kafana, nego bojno polje. Sad bi ovde upali komjuniti stručnjaci da poganim poluengleskim rečima objasne kako je to kanal komunikacije i bla bla bla, influensovanje, mikro-bloging, platforma, truć…

Naravno da je kanal komunikacije, nismo blesavi, ali ako ne ide da ostaviš frajera SMS-om, ne ide ni da, šta znam, poput Donalda Trampa, otpustiš državnog sekretara preko Tvitera. Ili da, kao Saša Janović, podneseš ostavku na mesto predsednika političkog pokreta – isto preko Tvitera. Neke stvari prosto ne idu, ponekad zato što procedura nalaže drugačije, a ponekad iz prostog razloga kulture komunikacije. E pa isto tako nekako ne ide ni da TV Prva sa svog zvanično naloga uzme i otkaže ranije dogovoreno gostovanje u jutarnjem programu Slobodanu Georgijevu. Nesretnom Slobodanu glave je došlo to što je objavio da će gostovati sa Nebojšom Čovićem i pitao vaskoliku Tviter zajednicu šta bi voleli da on pita Čovića. Pa je još i dodao da mu se ič ne sviđa informativni program te emisije. Onda je TV Prva rešila da bude kao Tramp. Ili kao Saša Janković, birajte šta vam je draže.

"Kako smo Vas uvek do sada smatrali dragim gostom,a nikada Vas dozivljavali kao osobu koju je sramota necega sto mi radimo,doneli smo odluku da Vam otkazemo gostovanje.Mozete ovu nasu odluku smatrati i sramotnom i neprofesionalnom,na Vama je.Mi je smatramo konacnom", poručiše, ošišanom latinicom i bez razmaka posle znakova interpunkcije Slobodanu Georgijevu sa zvaničnog naloga TV Prva.

Iako ponekad mislim da je Slobodan Georgijev mamlaz jer ide na razne fingirane debate, sa svakojakim satrapima kojima tako daje legitimitet, ovo ipak ne ide. Gostovanje mu nije otkazao onaj ko ga je zvao: nije ga zvala ni organizatorka koja ga je prvobitno pozvala. Nisu mu se javili i saopštili da je nepoželjan ni urednici emisije Jovana Joksimović i Srđan Predojević. Ne, saznao je sa Tvitera, sa zvaničnog naloga TV Prva. Dakle – odluku je doneo menadžment.

A onda je sve to završilo na novootvorenom nalogu @hittvit, koji je ubrzo zapratio i mene i još stotinak, iz perspektive režima "problematičnih". Tviter zajednicom uubrzo se proširila vest da je "Hit Tvit" zapravo nova emisija TV Pink, koju će voditi Verica Bradić, a u kojoj će, već slutim, naši tvitovi biti izvlačeni iz konteksta, ismevani ili satanizovani.

Uopšte ne sumnjam da će "Hit Tvit" biti "Kontravizija" za Tviter zajednicu. Praviće nas budalama, ne bi li nas ućutkali. Izlaziće nam tvitovi na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Videće ih naše babe, komšiluk, nepoznati ljudi. I neće imati pojma šta smo zapravo tvitnuli jer će sve biti izvlačeno iz konteksta. Već vidim kako iskačem tamo jer sam kolegi Nemanji Rujeviću rekla da je "demon zapadne hegemonije", u šali, naravno, mada se već osećam kao budala što uopšte moram da naglašavam da je šala. No, možda je to pravi put da se zaštitimo od "Hit Tvita": da trolujemo dok se boje ne rastope. Stoga: lupajte, ljudi, glupirajte se iz sve snage, glumite svađe sa prijateljima, izmišljajte da ste bili na kafi sa Đukom, da ste stavili mast za hemoroide na podočnjake, da vam se baba uradila ekstazijem i držite joj glavu dok baca peglu u klonji, da ste se zapili sa Vesnom Pešić pa otišli na after sa Sergejem Trifunovićem i pili koktele na Đilasov račun…

A kad vas pitaju za kulturu dijaloga, samo recite – gotovo je, oni su je ubili. Prvo apsolutnim odbijanjem debate, a onda fingiranjem – šta ima da zoveš novinare da polemišu sa funkcionerima, zovi nekog od političkih predstavnika opozocije ako ti je drugi gost iz vlasti. I na kraju, ubili su dijalog izvrtanjem svega što je iko od nas rekao: ubili su je preko Pinka, Antidota, Informera i botova koji nas gaze od naših para jer svi rade u javnim preduzećima.