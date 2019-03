Uporni hroničar kulture



Nagrada "Tanja Petrović" Teofilu Pančiću

Kolumnista nedeljnika "Vreme" Teofil Pančić dobitnik je nagrade Fondacije "Tanja Petrović" za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima. "Malo je autora u regionu koje prepoznajete već po prvoj rečenici koju napišu. S druge strane, kada pročitate ime Teofil Pančić, odmah znate da iza toga sledi tekst koji ćete pročitati u dahu, pa onda ponovo, pa još koji put, pa ćete ga prepričavati sa prijateljima i često sačuvati u svojoj ličnoj arhivi", piše u obrazloženju nagrade. "Čak i kada Pančić piše o politici, on piše o kulturi, u recenzijama knjiga govori nam o trenutku u kome živimo, u pozorišnim kritikama podseća nas šta se nalazi iza kulisa, kada objašnjava neki fenomen, razobliči nas kakvi smo. Uporni hroničar svakog trenutka koji bismo da zaboravimo, bespoštedan u kritici, a nesebičan u otkrivanju i preporukama šta da čitamo, slušamo, gledamo. I takav je već decenijama, od 1991. kada ga pamtimo po prvim tekstovima u ‘Vremenu’, čiji je član redakcije od 1995. godine. U međuvremenu zavoleli su ga čitaoci ‘Naše Borbe’, ‘Feral Tribjuna’, ‘Globusa’, ‘Dana’, ‘Sarajevskih svezaka’, ‘Dnevnika’, ‘Vojvodine’, ‘Pobjede’, ‘Monitora’, njegovi tekstovi su prelazili granice regiona, pa i kontinenata. Nezaobilazan je i u digitalnom svetu, na portalima poput ’Autonomije’ ili ’Slobodne Evrope’. Deo tih tekstova našao se i u knjigama, napisao ih je 21. Mi smo Nagradu ‘Tanja Petrović’ za doprinos širenju kulture u medijima zamislili kao podsticaj za kolege koji u retkim rubrikama kulture u ovdašnjim medijima pokušavaju da nađu svoj prostor i kao priznanje onima koji ne odustaju od tema koje nisu za naslovne stranice. Teofil je, koliko znamo, bar jednom bio i na naslovnoj, kada su ga na autobuskoj stanici, pre nepunih devet godina, huligani pretukli metalnom šipkom. Nije se ni to dogodilo slučajno. Jer nije kultura za Teofila nešto zbog čega nam je lepše, već polazište sa kojeg se svet oko nas posmatra i definiše. On govori na isti način kao što piše, direktno, jasno, utemeljeno, pametno. Kada za sto godina neko bude hteo da zna šta se događalo, čitalo ili mislilo na ovim prostorima, jedan od najtačnijih opisa moći će da nađe baš u Teofilovim rečima."

Teofil Pančić je šesti dobitnik nagrade Fondacije "Tanja Petrović", posle Ivana Medenice, Petra Pece Popovića, Bojane Andrić, Žikice Simića i Milana Vlajčića. Nagrada će mu biti uručena u Jugoslovenskoj kinoteci 28. februara, na dan rođenja Tanje Petrović, novinarke, urednice i autorke u redakcijama kulture, izdavačkim kućama i gradske sekretarke za kulturu Beograda, koja je profesionalni život posvetila kulturi i njenom medijskom promovisanju.