Odlepljeni

Dvojica organizatora protesta "1 od 5 miliona" privedeni su u noći između utorka i srede jer su lepili nalepnice na prostorije Srpske napredne stranke u Zemunu. Zadržani su četiri sata, a tužilac još uvek veća sam sa sobom da li u onome što su radili ima elemenata krivičnog dela. Naravno, svi znamo da u lepljenju nalepnica nema nikakvog krivičnog dela, jer bi u suprotnom zatvori bili puni nesrećnika koji su negde nalepili oglas da izdaju stan, daju časove ili prodaju kamagru. Nažalost, iskustvo nas je naučilo da taj tužilac ništa ne radi sam sa sobom nego bistri zakone i zapisnike, e ne bi li nategao nekako neku optužnicu. Prebrzo smo zaboravili maketu vešala i činjenicu da je zbog nošenja skalamerije na protestu jedna osoba još uvek u pritvoru.

A ko nije u pritvoru?

U pritvoru nije vozač Zorana Babića koji je na naplatnoj rampi u Doljevcu izazvao saobraćajku i pogibiju Stanike Gligorijević. U pritvoru nisu ni napadači na Borka Stefanovića, pušteni su da se brane sa slobode, valjda zato što je Stefanović otišao iz Kruševca pa ne postoji mogućnost da ponove delo. Da se brane sa slobode pre pet dana dobili su mogućnost i osumnjičeni za napad na Milana Jovanovića, novinara kom su zapalili kuću, jer su, prema miljenu Drugog osnovnog javnog tužilaštva "prestali razlozi zbog kojih im je pritvor određen". Osumnjičen da je naručio paljenje, predsednik Opštine Grocka Dragoljub Simonović ostaje u pritvoru, ali, tu ima jedno veliko "ali": Simonović je i dalje predsednik Opštine Grocka. Na slobodi je, a i na funkciji predsednika Opštine Brus i Milutin Jeličić Jutka, kom se sudi za seksualno uznemiravanje Marije Lukić. Sudi mu se u Brusu, sudi mu sudija koji je u rodbinskim vezama sa njegovom suprugom. Zahtev advokata Marije Lukić Borivoja Borovića da se suđenje izmesti u Kruševac glatko je odbijen.

Za to vreme, Mariji Lukić se sudi na društvenim mrežama. Kriva je Marija Lukić jer je dve godine trpela. Kriva je što je bila ucenjena i pokušala da namoli svog zlostavljača, Jutku, da poštuje zakonsku proceduru po kojoj bi njena sestra dobila stalan posao vaspitačice. Kriva je jer nije imala drugi izlaz osim da zamoli za pomoć sopstvenog zlostavljača, ne bi li pomogla sestri koja je radila dva posla od 6 ujutru do 9 uveče za 19.000 dinara i došla do ivice anoreksije jer nije imala kad da jede. Marija Lukić je, po mišljenju vaskolike Tviter zajednice kriva i zato što je elokventna i atraktivna. Kriva je i jer je, kako napisa neka "pametna glava" njenom mužu teže nego njoj: jeste Jutka njoj poslao 15.000 poruka, hvatao je za grudi i međunožje, ali zamislite kako je tek njenom mužu koji nije uspeo da odbrani njenu čast. Kriva je, kažu, i što nije odmah rekla mužu šta preživljava. Jer svi su najpametniji kad je reč o situacijama u kojima nikad nisu bili i teško da će se u njima naći.

Za to vreme, Marija Lukić gostuje u emisiji "Život priča" na TV Prvoj i pravda se da u momentima kad je Jutka nasrtao na nju nije bila našminkana ni provokativno obučena. Pravda se što je sama inicirala kontakt s njim da bi pomogla sestri. I to je najbolniji momenat njene ispovesti. Dva sata je, često na ivici suza, Marija Lukić raskrinkavala sistem u kom svi živimo, dokazujući na svom slučaju kako izgleda život u maloj sredini u kojoj svakome život zavisi od lokalnog šerifa.

S druge strane, na Tviteru je pokrenut heš teg

pravdazamarijulukić. To nas vraća na nalepnice. Jer trebaju nam, trebaju nam nalepnice na kojima piše "Pravda za Mariju Lukić", treba nam mnogo, da oblepimo i nebo i zemlju, da ceo svet tapaciramo. A oni nek idu za nama i nek odlepljuju. Jer odlepljeni i jesu, zato mi i moramo da lepimo.