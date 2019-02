Kad ministar uzima meru

Ne zna se kolika je "ona stvar" u Sergeja Trifunovića, ali je sigurno da pamet Zlatibora Lonačara nije golema

Znalo se da će Sergej Trifunović, novoizabrani predsednik Pokreta slobodnih građana, slobodu koja se priziva u nazivu stranke, gotovo doslovno da shvati i da će perje da leti i tamo i 'vamo. Evo, samo u poslednjih nedelju dana tužbe protiv Trifunovića najavili su Dijana Hrkalović, važna osoba u hijerarhiji MUP-a i predsednik opštine Knjaževac, a biće toga, slutim, još.

Čak su i njegovi iz rukovodstva sablažnjivo coktali jezikom zbog remećenja salonskog reda u stranci. Reč je o onima koji duboko veruju da samo pristojni pobeđuju, pa sad prave nešto novo, a pošteno, svi smo već zaboravili kako se to novo zove kao što je pretilo i pokretu koji je osnovao i vodio Saša Janković.

Sergej Trifunović je pušten kroz "tabloidnog toplog zeca" ali, rekao bi čovek, to njega ne pogađa. Ima sposobnost da na te vodvilje odgovara istim sredstvima, improvizuje replike i scenske radnje. I ide dalje...

Tako je isprovocirao i reči Zlatibora Lončara, očigledno nervoznog zbog negativnog odijuma posete Aleksandra Vučića beogradskom Institutu za majku i dete u nevreme, u jeku epidemije gripa, pa je ministar za zdravstvo, umesto da sačuva dostojanstvo lekara i vrhunskog činovnika državne uprave, progovorio kao na Zemunskoj pijaci:

"On je (Sergej Trifunović; prim.a) nezadovoljan medicinom i to čovek može da razume, ali mora da shvati da medicina nije svemoćna. Ona može da nešto sa četiri centimetara poveća na sedam. Ali na 14, koliko bi on želeo, to ne može! Pa, nije dotle došla medicina. E, odatle idu svi problemi", kazao je Lončar.

Seksolog Jovan Marić za "Alo!" naučno, a bez pregleda, potvrđuje da ti centimetri o kojima ministar zdravlja govori zaista mogu biti problem i izvor frustracije kod muškaraca zbog kojih se, kako kaže, mnogi odaju i drogi i alkoholu...

"Najveća frustracija muškarca je telesna visina, jer je ona vidljiva. Na drugom mestu se nalazi frustracija zbog dužine polnog organa, koja je takođe ogromna." A ovo drugo se ipak ne zna, priznaje Marić, nego se nagađa.

Već imamo poligraf a sad je vreme da pri svakom domu zdravlja imamo i kurograf i da prvi aparat pusti u rad Zlatibor Lončar.