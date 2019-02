Vanredno mitingašenje

Izborna kampanja je već u toku, jedna pod nazivom "Jedan od pet miliona", druga pod sloganom "Budućnost Srbije". Još samo da ih Vučić raspiše.

Godinama se govori i piše da je Vučićeva Srbija u stanju permanentne izborne kampanje. Mitingašenje Predsednika republike po čitavoj zemlji pod sloganom "Budućnost Srbije" je eskalacija politike neprestanih vanrednih izbora i proizvodnje predizbornog stanja i kada izbora nema. Makar privremena.

Mitingašenje Predsednika republike po zaseocima i gradovima Srbije ima formu izborne kampanje: Ono je promocija jednog čoveka i jedne partije. Istovremeno, ono je ogoljena slika načina vladavine Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.

Pošto vanredni parlamentarni izbori nisu zvanično raspisani, pa niko zvanično nije u izbornoj kampanji, sa dnevnog reda bi valjda trebalo da se skine pitanje apsolutne dominacije i monologa jednog čoveka na devedeset i pet odsto televizija i sto odsto televizija sa nacionalnom frekvencijom. Televizija "Pink" Vučićevo svakodnevno opanjkavanje neistomišljenika i njegovo hvalisanje prenosi uživo.

Ali sa dnevnog reda ne mogu da se izbrišu pitanja: Iz kog budžeta se finansira mitingašenje Predsednika republike? I čemu sve to? Vučić i žena koja je na sebe preuzela ustavnu i zakonsku odgovornost za sve što On radi, predsednica vlade Ana Brnabić, odbijaju da daju odgovor na prvo pitanje, a na drugo odgovor glasi: "Razgovaramo sa narodom". To jest, nećemo vas udostojiti ni jednog odgovora.

Osim što se da naslutiti koliko Predsednik republike voli da se greje o ljubav naroda, pa makar narod organizovano biva doveden da se voli sa predsednikom, ova samopromocija i širenje mržnje i kleveta protiv svakoga ko Ga ne voli ima zdravorazumskog smisla samo ako uskoro budu raspisani varedni parlamentarni izbori pod još neravnopravnijim uslovima nego do sada.

To je kao da u trci na sto metara u kojoj si do sada trčao bez, a protivnik sa preponama, ti sebi za svaki slučaj daš još pedeset metara prednosti.

Niko Predsedniku republike i njegovom štabu za uzurpaciju vlasti ne može da porekne bujnu maštu: Nakon što es-en-es-ovski poslanici sa svojim prilepcima po potrebi blokiraju rad parlamenta u kome imaju apsolutnu većinu, sada je u toku predizborno mitingašenje bez raspisanih izbora.

Predstavnici opozicije i građani kojima je dosta ne samo sve bahatije i neprikrivenije zloupotrebe vlasti, već i toga da ih sve više prave budalama, treba da bojkutuju parlament i predstojeće izbore. Glas tome je učešće u građanskim protestima.