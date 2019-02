Upitnik nad Utiskom nedelje

Da li posle četiri i po godine "Utisak nedelje" može biti ono što je bio?

Sasvim dobronamerno moja koleginica Sonja Ćirić juče je u komentaru na sajtu "Vremena" napisala da bi povratak nekih nekada kultnih emisija koje će se od aprila emitovati na "Top kanalu", a u prvom redu "Utiska nedelje", trebalo shvatiti kao priliku da vlast popravi sliku o medijskim slobodama, a ne kao napad u večitoj igri lopova i žandara, odnosno vlasti i opozicije.

No, da li je to baš tako? I da li posle četiri i po godine "Utisak nedelje" može biti ono što je bio?

Ova moja upitanost proističe iz golim okom vidljive činjenice da je do krajnjih granica produbljena podele na "naše" i "njihove".

Sada je, na primer, ministar unutrašnjih poslova legendarni "Nebojša iz Beograda" koji je politički zanat pekao tako što se kao gledalac javljao u program Olje Bećković da glasa, nešto pohvali ili pokudi, već prema partijskom zadatku. Zamišljam ga u studiju a sagovornik mu kaže: Znam ja vas, vi ste Nebojša iz Beograda.

Vrednost "Utiska nedelje" počivala je na mogućnosti ukrštanja stavova gostiju u studiju, uključujući tu i ukrštanje različitog viđenja politike između voditeljke i sagovornika kada bi u studiju bili, kako se to u žargonu kaže, "jedan na jedan".

Javna je tajna da ovi što su sada na vlasti imaju spiskove nepoželjnih pa odbijaju da učestvuju u sličnim programima ako im neko ne odgovara, a njima – to apsolutno nije tajna – ama baš niko ne odgovara, pa uglavnom sami sa sobom diskutuju a u poslednje vreme i kad nekog pripuste do kamera organizuju mu "toplog zeca" i nadgornjavaju se s onim koji je pripušten na bezočan i vulgaran način.

Nije Srbija ono što je bila pre samo četiri i po godine i očekivati da će tu nešto da se promeni samo zbog "Utiska nedelje" gotovo da je utopistička nada, mada je treba gajiti, negovati i redovno zalivati.

"Utisak nedelje" je i ukinut kada je suštinski izoštrena podela na "naše" i "njihove" i manje je važno koja emisija ili izjava je bila okidač.

Toga je svesna i autorka emisije pa u razgovoru za "Cenzolovku" kaže: "Kada je ukinut Utisak, javnost je sve to brzo razumela. Doživela je to, ne samo kao ukidanje jedne emisije, to je bilo mnogo više od toga. Ljudi su razumeli da je stavljena tačka na to što je ta emisija predstavljala, da je poslata poruka da nema više dijaloga, nema razgovora, nema mogućnosti..."

I dodaje da je zabranom Utiska, jednim potezom zabranjeno "još 200 ljudi koji su se pojavljivali u emisiji, a za koje smo posle videli da se više nigde nisu pojavili do dana današnjeg..."

U svakom slučaju već je "Utisaka puna glava..."