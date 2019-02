Hajde da se besimo

Stvar je već svima poznata: neka budala je na prošlonedeljni protest "1 od 5 miliona" donela maketu vešala i okačila je na Terazijama. Posle su ga našli, ispostavilo se da je neki "dverjanin" i da nije čak ni nosio sam tu maketu nego je uvalio nekom maloletnom momku. Uglavnom, našli ga, uhapsili ga i odredili mu pritvor od 30 dana, a sumnjiče ga za delo ugrožavanje sigurnosti. Budale stvarno ne volim, ali nešto mi govori da ne možeš čoveka strpati u pritvor samo zato što je budala. Ponekad i ja pomislim da bi ljude trebalo prekršajno goniti zbog lošeg humora, ali odustanem od pomisli jer svako ima pravo da bude neduhovit. Međutim, nema više govora ni o kakvom humoru, vrag je odneo šalu. Čoveku je određeno mesec dana pritvora i više ništa nije smešno. Najmanje je smešno delo za koje je osumnjičen. Čiju je on sigurnost ugrozio tom skalamerijom koju je poneo na protest? AleksandarVučić se sam javio u emisiji "Ćirilica" da kaže kako su ta vešala njemu namenjena, ali, koliko se ja razumem u te stvari, ako nekog hoćeš da besiš, treba i on da bude prisutan. Vučić se još nije priključio protestnoj šetnji (priča se da Toma Nikolić hoće), tako da mu sigurnost ni na koji način nije bila ugrožena, jer nije bio ni blizu navodnih vešala. Ako je neko bio u opasnosti, onda su to građani koji su bili u koloni. Šta znaš…

Ima samo jedan problem: vešala nisu bila prava. O maketu se još niko nije obesio, baš kao što se nikad niko nije uselio u onu maketu Beograda na vodi u Geozavodu. Dok pišem ovo, iznad glave mi visi uramljena razglednica, panorama Hamburga, pa ne tripujem da sam na Elbi, svesna sam da sam na Karaburmi. Međutim, dok me posmatra zgrada hamburške filharmonije, ne mogu da se ne upitam: kako ovaj mučenik dobi 30 dana pritvora zbog glupe fore, a vozač Zorana Babića pušten da se brani sa slobode posle 48 sati, iako je, po svemu sudeći, izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula jedna žena. Sudija je ovo obrazložio tvrdnjom da je vozač ako je i hteo da utiče na svedoke, to obavio pre hapšenja, te nema razloga da ga dalje zadržava u pritvoru. E sad meni nije jasno šta je problem sa "obešenjakom" iz Dveri. Na koje bi svedoke on mogao da utiče? OK, mogao bi da pobegne iz zemlje, ali to može svako koga privedu za bilo šta, pa sumnjam da je to razlog. Mogao bi da ponovi delo? Koje delo? Nosanje makete?

Povremeno, uz jedan ženski časopis, na svakoj trafici u Srbiji može, po povoljnoj ceni da se pazari onaj veliki kuhinjskia nož. Kad je prvi put organizovana ova akcija zatekla sam se u trolejbusu u kom je ama svako imao pri ruci jednu takvu nožekanju. Virile su iz tašni, cegera, ležale na krilima onih koji su uspeli da sednu. Kunem se da se nikad nisam osećala nesigurnije nego tada, jer majko moja, šta da se pokvario trolejbus? Šta da je tada, kao sada, gradski prevoz bio retka i mestimična pojava, pa se nekom "otkačila licna"? Šta da je ušla kontrola, a nekome poslodavac još nije uplatio prevoz za taj mesec (gledala sam takve scene hiljadu puta)? Niko nije priveden, nikom nije određen pritvor od 30 dana, iako to nisu makete noževa, nego pravi, vrlo veliki, šiljati i dobro naoštreni noževi.

Ali u to vreme nije bilo protesta i režim nije bio nervozan. Teza da upravo vlast iz nedelje u nedelju svojim potezima izvlači sve više ljudi na ulice već je prežvakana, ali kladila bih se u dve šampite da će upravo histerična reakcija na "vešala" ove nedelje omasoviti protest. Da su se napravili blesavima i prećutali ovu glupu foru, nadigrali bi političke neistomišljenike. Ali, ova vlast ima tešku ruku i kratak fitilj. Hapšenje čoveka koji je nosio "vešala" može da ima pozitivan efekat na posećenost protesta, ali to i dalje ne menja činjenicu da će provesti mesec dana u pritvoru i možda biti osuđen za budalasto kvalifikovano delo. U tom smislu, najpametniji predlog ove nedelje došao je sa Tviter naloga radio-voditeljsko dua Daško&Mlađa: "Da svako na velikom papiru nacrta ova vešala ko za igru Vešanja, kako god zna i ume i to nek bude jedini transparent za protest. I nek nas sve svuda pohapse i u pizdu materinu više!!!"