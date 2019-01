Ko se pravi mutav

Moć kriminalcima daje osećaj nedodirljivosti i nemoć ili nevoljnost politike da iz žita istrebi kukolj

Policijska akcija od kraja prošle nedelje bila je dramatski uvod za već sutradan zakazanu konferenciju za štampu kada je Aleksandar Vučić najavio da će kriminal u Srbiji biti pregažen. Majke mi, samo što nije rekao.

Ministar policije Nebojša Stefanović, u Vučićevoj pozadini s leve strane, značajno je klimao glavom. Najbolji odgovor klimoglavcu dao je Željko Mrkalj, prvi govornik na protestu građana u Kragujevcu:" Ne želimo ministra policije koji noću ruši u sred Beograda, a danju ne zna ko gradi na vrhu Kopaonika."

Pa posle da im verujemo na – majke mi!

Čitaoci "Vremena" nesumnjivo su dobro obavešteni o pravcima akcije koje je Vučić obelodanio a struka, ko se usudio, već ima primedbe

Nedvosmisleno je dokazano da pooštravanje kaznene politike ne utiče na smanjenje broja krivičnih dela, rekao je povodom najavljenog povećanja kaznenih mera, uključujući i uvođenje doživotnog zatvora, sudija Apelacionog suda u Beogradu i predsednik UO Centra za pravosudna istraživanja Miodrag Majić.

To je u praksi dokazano i kod nas, pošto ovo nije prvi put da predstavnici izvšne vlasti posežu za ovim rešenjem. I kao što ni tada nije došlo do smanjenja stope kriminala, tako se ni ovoga puta to neće dogoditi, rekao je za dnevni list "Danas" sudija Majić.

Naprosto, dodaje Majić, na kriminalce koji sa umišljajem krše zakon, ne utiče previše predviđena maksimalna zatvorska kazna.

"To da li se za delo koje čine maksimalno dobija 12 ili 15 godina neće biti od značaja za te ljude. Ono što dokazano preventivno deluje i smanjuje stopu kriminala to je efikasan pravosudni sistem. Dakle, ako neko zna da neće moći nekažnjeno da počini neko krivično delo i da će brzo da bude uhapšen i procesuiran, onda su mnogo manje šanse da će se odlučiti za izvršenje tog dela", kaže Majić i ističe da je od uspostavljanja efikasnog sistema vlastima mnogo lakše da "jednim potezom pera" pooštre kazne.

O efikasnosti tog sistema najbolje govori slučaj Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, koji se, neizbežno, pominje i u ovoj akciji koju je policija predstavila kao svoj veliki uspeh odsviravši uvertiru za Vučićev solo nastup.

Stanković nikada nije odslužio kaznu od pet godina robije za šverc narkotika. Iako je bio osuđen kao šef kriminalne grupe. sudije su mu čak 12 puta odložile zatvor, jer zbog navodno lošeg zdravlja nije bio spreman za robiju. U isto vreme, redovno se pojavljivao na sportskim tribinama i učestvovao u tučama, nekoliko njegovih ljudi učestvovalo je u obezbeđenju Vučićeve predsedničke inauguracije.

Nakon njegovog ubistva, vrh države je burno reagovao i proglasio "rat mafiji". Sad ćemo ponovo da ratujemo.

Fudbalski klub "Partizan" odao je počast Stankoviću tako što su fudbaleri na utakmicu izašli obučeni u majice sa njegovim likom, a neki od funkcionera kluba pojavili su se na njegovoj sahrani.

Podršku vlasti dobili su i oni koji su maltretitali novinare i građane na polaganju zakletve predsednika – a za koje se ispostavlja da su članovi iste grupe.

Postavlja se pitanje – ko se ovde pravi mutav? I kako se vodi rat protiv kriminala?

Sale Mutavi sahranjen je na Novom groblju u Beogradu, jedno grobno mesto poviše Peka Dapčevića, narodnog heroja.