Izborni magarac

Zašto su dva donatora nagrade za "Roman godine" želela da to učine – anonimno

Tražite izbore i dobićete izbore. To je u najkraćem poruka Aleksandra Vučića srpskoj opoziciji. On namerno zanemaruje prirodu protesta koji se već četiri nedelje valja ulicama Beograda.

A kako je krenulo biće ih od nove godine i u drugim gradovima Srbije.

Vučić izaziva opoziciju koja ne traži izbore već traži, s građanima, slobodu medija, fer izborne uslove i još ponešto kako opšti izbori ne bi bili replika izbora u Lučanima.

Vučić se pravi da to ne čuje jer izgleda da i on citira, barem na Glavnom odboru SNS-a, grubu narodnu izreku o tome šta se radi s magarcem kad je u blatu. Ja lično mislim da će on da raspiše izbore pa tražila opozicija to ili ne tražila.

Politička netrpeljivost i apsolustičke tendencije ovih koji su sada na vlasti jačaju svakog dana. Tamo gde mogu šire strah i ucenjuju ljude i kompanije.

Sećam se primera od prošle Nove godine. Jedan veliki trgovinski lanac javio se "Vremenu" i zakupio ćetiri oglasne strane. Umesto popusta dobili su da jedan od tih oglasa bude besplatan. Isto jutro kad je izašao prvi oglas gotovo panično otkazali su kampanju. Na pitanje direktora marketinga da li žele da im objavimo onaj besplatan, odgovor je bio – nikako!

Ne bih se setio ove lanjske epizode da u NIN-ovom ovogodišnjem novogodišjem broju nisam pročitao, uz spisak romana koji su ušli u izbor za tradicionalnu književnu nagradu, da dva donatora nagrade, jedna strana i jedna domaća kompanija, žele da ostanu – anonimni.

Znaju oni koliko je duga ruka vlasti i koliko ume da bude nemilosrdna kad, eto, nemaju interes da se oglasi da su pomogli dodeljivanje najznačajnije književne nagrade u nas.

Pa ti posle idi na izbore.