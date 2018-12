Da živite u zanimljivom vremenu

Činilo se da smo odustali od ovogodišnjeg Venecijanskog bijenala, kad ono, 15. decembra pojavio se konkurs na sajtu Ministarstva kulture i informisanja kojim se pozivaju zainteresovani da predlože dela koja bi na toj međunarodnoj, renomiranoj, prestižnoj, atraktivnoj i uopšte – veoma važnoj umetničkoj manifestaciji, reprezentovala savremenu umetnost Srbije. I, zagovornicima sistema "bitno je učestvovati" je laknulo.

Od kako su 1. novembra stručna veća beogradskog Muzeja savremene umetnosti i novosadskog Muzeja savremene umetnosti Vojvodine odlučila da se povuku iz Programskog saveta za izbor predstavnika Srbije na 58. Bijenalu u Veneciji protestujući zbog netransparentnog načina na koji je Ministarstvo imenovalo članove tog tela, na odlazak u Veneciju kao da se zaboravilo. Naime, Ministarstvo nije ni reagovalo ni komentarisalo ovakvu odluku dva muzeja, možda zato što je u to vreme bilo zauzeto sprečavanjem najavljenog štrajka u Narodnom pozorištu. Muzeji su takođe ćutali, možda zato što su odlučili da je odluka o odustajanju sasvim dovoljan angažman s njihove strane. Medijima kao da je ta tema, u odnosu na recimo već pomenutu krizu u Narodnom muzeju i na smene u UK "Parobrod", bila manje atraktivna.

Pojavljivanje pomenutog konkursa nije poremetilo tu tišinu, a moglo je. Prvi razlog je promena realizatora nastupa, umesto dosadašnjih muzeja Savremene umetnosti i Savremene umetnosti Vojvodine ta uloga je dodeljena Kući legata. Da se ne shvati pogrešno: sigurno niko ne misli da Kuća legata neće umeti da uradi povereni joj posao. Smeta samo što je ova smena urađena bez i jedne reči objašnjenja. Ili je objašnjenje očigledno? Ko misli da nije u redu što Ministarstvo po svojim kriterijumima i nahođenju bira članove Programskog saveta za Venecijansko bijenale, ne treba ni da ga realizuje?

Naredni razlog za reagovanje je mogao biti obnarodovanje članova Programskog saveta koji su ujedno i žiri konkursa. Do tada se javno nije znalo ko je u Programskom savetu, pa samim tim ni ko će (čitaj: po kojim kriterijumima) procenjivati kvalitet radova prispelih na konkurs. Objavljivanjem njihovih imena, Ministarstvo kao da sugeršie "mi smo transparentni i ništa ne krijemo" jer, činjenica je da u obavezni deo institucije konkursa ne spada objavljivanje imena članova žirija.

Treći razlog je rok. Kustosi, umetnici i autorski timovi zainteresovani da učestvuju na Venecijanskom bijenalu treba da pošalju predloge do 12. januara. Znači za manje od mesec treba da spreme (podrazumeva se da su je već osmislili) prezentaciju projekta: predlog koncepta i postavke koji je problemski i medijski aktuelan, te da u određenoj meri komunicira s temom ili da je kritički promišlja. Tema 58. Venecijanskog bijenala je May you live in interesting times, što na srpskom jeziku znači "da živite u zanimljivom vremenu" a zasnovano je na staroj kineskoj kletvi koja se odnosi na vreme nesigurnosti, krize i previranja. Tačno onako kako živimo danas – rekao je Ralf Rugof, umetnički direktor Venecijanskog bijenala objašnjavajući zadatu temu.

Ko zna, možda će se neki od predloga na konkursu baviti stavom Ministarstva kulture prema predstavljanju naše savremene umetnosti u Veneciji?