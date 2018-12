Jovana Gligorijević u komentaru objavljenom na ovom mestu u četvrtak 20. decembra upozorila nas je da ne zaboravimo šta je iniciralo subotnje građanske proteste u Beogradu koji će se 22. decembra 2018. u 18.00 časova na platou ispred Filozofskog fakulteta održati po treći put: fizičko nasilje poklonika lika i dela predsednika Aleksandra Vučića nad kritičarima lika i dela predsednika Alekandra Vučića, to jest izdajnicima i lopužama.

Za sada još uvek sporadično fizičko nasilje nad neistomišljenicima je motivisano verbalnim nasiljem es-en-es-ovskih medija, Aleksandra Vučića, Aleksandra Vulina, Aleksandra Martinovića, Nebojše Stefanovića, Maje Gojković i tako dalje. Ne treba sumnjati da će verbalno i fizičko nasilje es-en-es-ovaca rasti proporcionlno evenutalnom rastu broja demonstranata na subotnjim protestima, odnosno padu podrške SNS-u i Aleksandru Vučiću. Porast nasilja vlasti pružio bi nove povode za nove i još masovnije proteste, što je scenario već viđen toliko puta u kome svaka vlast pre ili kasnije gubi. Ma koliko vlastodršci toga bili svesni, na kraju biva kao u onoj basni o škorpiji i žabi.

Prevagu na jednu ili drugu stranu odneće onih – makar na osnovu važećih izbornih spiskova – pedesetak odsto građana Srbije koji zgađeni ili razočarani ili prosto nezainteresovani ne izlaze na izbore i ne učustvuju u političkim zbivanjima.

Kod njih je na osnovu mog mikroistraživanja javnog mnjenja u Beogradu došlo do promene stava. Jedna poveća grupa ljudi od tridesetak godina koja do sada nije išla na proteste i nije bila politički zainteresovana rešila je da se priključi subotnjim protestima. Zašto? Ne možemo više da Ga gledamo. Dobro, ali zašto? Pa, to nije normalno šta pričaju. Nisu normalni. Ko normalan može da poveruje u te laži? Dokle misle da mogu da nas prave budalama?

Nastupi pravedničkog besa Predsednika, busanje u grudi, hvalisanje istorjskim ekonomskim podvizima, svetleće Trijumfalne kapije, tuneli koji šljašte u bojama srpke zastave, jelka od preko osamdeset hiljada evra, Beograd na vodi i oko vode, objavljivanje ratnih i drugih nenormalnih stanja, lov na veštice, bahatost upakovana u patriotizam i bitku za Kosovo, besomučne klevete, proglašavanje noći za dan, zime za leto, počeli su da vređaju inteligenciju sve većeg broja ljudi do mere da osećaju potrebu da izađu na ulicu i poruče: Nemojte da nas pravite budalama.

Pad helikoptera, fantomi u Savamali, tetka iz Kanade, kafana na vrhu Kopaonika, lažne doktorske disertacije, partijsko zapošljavanje....sve bez ikakvih posledica, dovode do toga da ljudi hoće javno da kažu: Nemjote da nas pravite budalama.

Najveće penzije u istoriji, više izgrađenih kilometara autoputa nego za vreme Tita: Nemojte da nas pravite budalama.

Nasilnici žrtve proglašavaju nasilnicima: Nemojte da nas pravite budalama.