Plovi patka preko Save...

...Trebalo bi da nosi pismo na "vrh glave" a meni još nije stiglo

Pre neki dan otključam poštansko sanduče sve u nadi da je i meni stglo pismo Aleksandra Vučića, otposlato sa adrese SNS-a, kad unutra gomila pošte: računi za Infostan, struju, telefon, kablovsku i toliko toga se nagomilalo da sam površnim uvidom shvatio da će penzija teško da pokrije troškove.

Ali, Vučićevog pisma nema, mada spadam u 37 odsto penzionera kojima je penzija umanjena za deset odsto.

Tako sam, za sada, propustio šansu da vidim i pročitam kako mi se Vučić, napokon, zahvaljuje, ali me nada ne napušta. Pa ne mogu sva pisma odjednom da stignu na adrese svih penzionera. Mom komšiji stiglo je pismo ali ni on ga nije video – umro je deset dana pre nego što su pisma otposlata, ali njegovi potomci mogu da arhiviraju to pismo i da ga posle pokazuju potomcima, maltene kao nekad što su pokazivana đedovska ordenja i spomenice.

S druge strane, ko je penzioner, kako glase njihova imena i prezimena i na kojim adresama žive spadaju u lične podatke građana Srbije koji su zakonom zaštićeni. Imajući u vidu da tim podacima može da raspolaže samo državna institucija postavlja se pitanje na koji način su lični podaci penzionera postali dostupni jednoj političkoj stranci.

Novinari su PIO Fondu uputili pitanja da li su podaci dostavljeni iz njihove baze, i ako jesu, koji je zakonski osnov za to. U odgovoru koji je dostavljen Insajderu navedeno je da "Fond PIO nije dao podatke".

Na pitanje ko osim njih raspolaže ličnim podacima penzionera u Srbiji u PIO Fondu su kratko odgovorili: "Ne raspolažemo takvim informacijama".

Kako je došla do informacija koje spadaju u lične podatke novinari su pitali i Srpsku naprednu stranku. Odgovora, međutim, nema.

Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić rekao je da ustupanje podataka iz baze kojom raspolažu institucije u bilo koju drugu svrhu osim one koja je određena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti – nije u skladu sa Zakonom.

I još, Vučić je rekao da ta pozamašna poštarina neće ići na račun države. Cenu je platila njegova stranka, ali ona pare namiče iz budžeta, dakle od države, pa i od penzionera. To što stranke dobijaju iz budžeta mogu da koriste za sranačke aktivnosti.

U tom smislu nema prekršaja. Spremaju se izbori.