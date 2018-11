Sa Bikovićem u Moskvi

Nakon samo dvadeset i tri dana od premijere, film Južni vetar videlo je pet stotina hiljada ljudi. To znači da se u kategoriji domaćeg filma Južni vetar trenutno nalazi na drugom mestu po broju gledalaca, iza Zone Zamfirove Zdravka Šotre, filma iz 2002. godine, koji je zbog nešto više od milion gledalaca po mnogima nivo koji je nemoguće dostići. Južni vetar radi na tome da ih demantuje, i dobro mu ide.

Ima 78 kopija (prema podacima Filmskog centra Srbije prvi sledeći, ruski animirani film Fantastično putovanje u Oz, ima 50, Zaspanka za vojnike ima 41, a ostali imaju po dvadesetak) i zna kako da se reklamira.

Još od prve klape reklamira se kao film u kome igra Miloš Biković. I to tako treba. Ljudi kupe bioskopsku kartu da vide Bikovića, da vide poslednji film Nebojše Glogovca, da vide Dragana Bjelogrlića i Žiku Todorovića, pa tek na kraju zbog filmske priče o beogradskim mafijašima i njihove efektne jurnjave automobilima. Zbog toga, Biković i ostali iz ekipe putuju u svaki grad u kome je premijera Južnog vetra, da poklonom uzvrate aplauz. I to je dobro i za film i za publiku i za glumce.

Kad je počelo da se priča o Južnom vetru, to interesovanje je usmeravano ka osvajanju novih gledalaca. Na primer: Južni vetar je film kojim je upravo otvoren najsavremeniji bioskop u Srbiji, novosadski Cineplexx Promenada, u najvećem takođe tek otvorenom tržnom centru u zemlji, Promenadi. Šta to znači u svesti onih koji Južni vetar još nisu videli? Pa da je film koji otvara takvo svetsko čudo od bioskopa i tržnog centra sigurno najbolji, i da ga što pre treba odgledati. Zatim, premijerna projekcija je bila u MX4D tehnologiji (koga zanima šta je to neka gugla), što znači da je Južni vetar snimljen u 4D tehnologiji u kojoj se snimaju američki blokbasteri, što sigurno jeste još jedan razlog da ga treba videti. I na kraju, sve to nikad-viđeno u Promenadi, prirodno se nametnulo kao mesto gde će biti izvučen petstotinahiljaditi gledalac Južnog vetra. Sreća je htela da to bude Sara Pajić koja će, kao jubilarna gledateljka, na poklon dobiti za sebe i još jednu osobu put i petodnevni boravak u Moskvi gde će je dočekati Miloš Biković i odvesti je na set svog najnovijeg filma.

Zašto je Miloš Biković pristao da bude nagrada? Zato što je to još jedan detalj koji potvrđuje nivo njegove popularnosti (jer da nije No1 on ne bi bio nagrada), zato što će se o tome pričati i pisati i pre i za vreme i posle putovanja u Moskvu jubilarne gledateljke pa će taj glas stići i u gradove regiona i Evrope u kojima se Južni vetar trenutno prikazuje, a preko njih i do Amerike i Kanade u čije bioskope Južni vetar stiže u decembru.

Eto, tako se to radi. Tako se uvećava gledanost domaćeg filma i sve ostalo što ona donosi, pa i prvo mesto na listi gledanosti. Umesto Zone.