Muzeji Savremene umetnosti u Beogradu i Savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu povukli su svoje predstavnike iz Programskog saveta koji će odlučivati i kreirati nastup Srbije na 58. Venecijanskom bijenalu. To dovodi u pitanje ako ne baš samo učešće naše zemlje na ovoj značajnoj manifestaciji, a ono sigurno njegov kvalitet.

Da pojasnimo: Programski savet Venecijanskog bijenala ima pet članova i predsednika, raspisuje konkurs za umetnike i njihove radove, žirira ih, učestvuje u predlaganju i odabiru komesara pobedničkog rada i bira kustosa našeg nastupa na Bijenalu. Dakle, od odluka Saveta zavisi čime i kako ćemo se predstaviti Veneciji od 11. maja do 23. novembra iduće godine.

Ministar kulture Vladan Vukosavljević i Stručna veća oba muzeja mesec dana su se dogovarali i razmatrali koga izabrati u Savet. A onda je ministar sve to sam uradio. Po sopstvenom nahođenju i kriterijumima. Nije objavljeno koga je izabrao. Zna se samo da je zadržao po jednog kustosa iz svakog muzeja, što znači da ih formalno nije isključio: dva glasa su uvek dva glasa, bez obzira što u odnosu na preostala tri prilikom odlučivanja ništa ne znače.

Ministar ima zakonsko pravo da uradi to što je uradio, muzeji to znaju i uvažavaju, ali ne žele da učestvuju u Savetu čiji članovi nisu izabrani transparentnom procedurom. "Venecijansko bijenale za nas predstavlja izuzetno važan umetnički događaj i smatramo da sa ovakim sastavom Programskog saveta nismo u mogućnosti da ispunimo osnovne kriterijume autonomnog, kritičkog i profesionalnog delovanja" obrazložili su u otvorenom pismu Ministarstvu kulture i informisanja.

Pismo je poslato 1. novembra. Muzejima je obećano da će im biti odgovoreno čim se ministar vrati sa službenog puta u Temišvar. Do juče nije stigla nikakva reakcija ni ministra ni Ministarstva. A vreme odmiče, rok za prijavu na Bijenale je februar. To znači da ako nam je do prisustva u Veneciji, imamo još samo dva meseca i za raspisivanje konkursa, i za njegovo trajanje, i biranje najboljih radova i proglašenje pobednika.

Muzeji ovo ćutanje objašnjavaju zauzetošću ministra problemom Narodnog pozorišta – i čekaju. Strpljivo, i u tišini. U ovih deset dana oglasio se jedino Radovan Jokić, direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. "Ministar bi trebalo da kaže koji su kriterijumi bili pri njegovom donošenju odluke, a mi ćemo rado reći naše predloge i kriterijume. Ovde je na neki način Ministarstvo isključilo važne institucije, odnosno oba muzeja savremene umetnosti" kazao je Radovan Jokić, izražavajući sumnju da će ministrov Programski savet raditi po standardima za koje se zalaže struka.

Priča se da ministar neće promeniti članove Saveta ali hoće organizatore Bijenala – Muzej savremene umetnosti i Muzej savremene umetnosti Vojvodine. Ali to su samo priče i ništa više.