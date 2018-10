Strah od lekara

Ne znam za vas, ali ja već vidim potencijalni naslov: „SATANISTA – Izvadio TRI ŠESTICE o Aranđelovdanu". Aranđelovdan je ove godine radni dan, pa se zaista može desiti da neko zaglavi kod zubara, ne bi li povadio šestice i stavio most, krunicu ili nešto drugo iz asortimana stomatološke protetike. Ovo zvuči kao glup vic, ali svi znamo da je inspirisan istinom: neka majka iz Kragujevca nije bila zadovoljna tretmanom svog deteta u Dečjem dispanzeru, pa je na internet okačila snimak lekarki koje odbijaju da pregledaju dvadesetomesečnu devojčicu pod temperaturom. U vezi sa tim događajem, svaka strana ima svoju verziju priče i verovatno su svi pomalo u pravu, a pomalo i nisu. Nažalost, to je manje bitno. Bitnije je da je zdravstveni karton žene iz Kragujevca dospeo u ruke tabloida, konkretno „Informera", da bi žena na kraju završila na naslovnoj strani, označena kao neko ko je osuđivan zbog članstva u sekti i ko je tražio kiretažu na Badnji dan.

Kad se ova naslovna strana pojavila, bila sam ubeđena da je sve izmišljeno, jer u Srbiji nikad niko nije osuđen zbog članstva u sekti. Sekte, budimo razumni, ne postoje, izmišljaju ih loši mediji kad nemaju o čemu drugom da pišu. Na primer, u junu ove godine, skoro svi portali pisali su o tome da Srbijom hara 150 sekti, a mesec dana kasnije „Večernje novosti" su ekskluzivno saznale da nam po zemlji vršlja „čak 60 sekti". Dakle, molimo fabrikante lažnih vesti ili da prestanu ili da usklade priče, ne bi li im neko možda i poverovao.

Ali, onda je žena za Televiziju N1 potvrdila da je pre nekoliko godina imala spontani pobačaj i posledičnu kiretažu baš na Badnji dan. Dakle, neko je iz Kliničkog centra Kragujevac dostavio „Informeru" njen zdravstveni karton. Zašto treba da joj verujemo? Zbog izbora reči koje „Informer" koristi na naslovnoj strani. Da su napisali kako je tražila „abortus", to bi sigurno izazvalo jači efekat nego „kiretaža". Ove dve reči mogu da budu i sinonimi, ali kolokvijalno se „kiretaža" češće koristi za takozvano čišćenje nakon spontanog pobačaja.

Naši medicinski podaci cure ko kroz đerđiv i, na slučaju žene iz Kragujevca, vidimo da nema tog zdravstvenog podatka koji ne može biti izvrnut i zloupotrebljen. Ne sumnjam da će poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pokrenuti nadzor nad KBC Kragujevac u ovih 58 dana koliko mu je ostalo do kraja mandata. Za to ne brinem. Brine me to što se odlično sećam „slučaja Kornic", odnosno Aleksandra Kornica čijim je medicinskim kartonom iz bolnice „Laza Lazarević" u novembru 2015. u studiju TV „Pink" mahao Dragan J. Vučićević, glavni urednik „Informera", urličući kako je reč o „opasnom ludaku", čoveku koji ima dijagnozu F10.1 i F10.2, te da bi jednog dana možda mogao da „ubija ljude po ulici". Ispostavilo se da se obe Kornicove dijagnoze odnose na alkoholizam.

Pravo na uvid u tuđe medicinske podatke imaju, i to samo uz debelo obrazloženje, centri za socijalni rad, policija, sudovi i pojedina ministarstva. I svi su obavezni da te podatke čuvaju kao tajnu, jednako kao i lekari koji nam postavljaju dijagnoze. Međutim, mala je šansa da baš vaš lekar istrtlja svima da imate hlamidiju, ešerihiju koli ili paranoidnu šizofreniju. Problem je u lošem čuvanju medicinske dokumentacije i činjenici da u zdravstvenim ustanovama pristup vašem kartonu ima bilo ko. Imala sam priliku da jednom intervjuišem jednu poznatu doktorku (nije Slavica Đukić Dejanović), koja mi je u neformalnom delu razgovora otkrila da pomoćno osoblje za 1000 dinara tabloidima javlja kad neka poznata ličnost završi u bolnici. Žena iz Kragujevca nije poznata ličnost i sve da živim još 200 godina, a da se novinarstvom bavim još 100, neću razumeti šta će bilo čiji zdravstveni podaci u medijima. Kao novinarka, gadim se medija koji to rade i, ako je to novinarstvo, onda se ovo što ja radim zove nekako drugačije. Kao građanka, štitim se transparentnošću: sve svoje dijagnoze sama objavljujem na Tviteru. Tako bar znam odakle je procurelo.