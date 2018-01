Saopštenje za medije >

Nova predsednica UO "IN2 grupe"



Najveću softversku kuću u Hrvatskoj kupila kanadska kompanija Constellation Software Inc

Zagreb, 18. januar 2018. - Katarina Šiber Makar, dosadašnja članica borda, nova je predsednica upravnog odbora "IN2 grupe". Do promene na vrhu dolazi desetak dana pošto je najveću softversku kuću u Hrvatskoj kupila kanadska kompanija Constellation Software Inc.

„IN2 je jedna od najdugovečnijih i najvećih informatičkih kuća u regionu. Kompanija ima impresivnu bazu zadovoljnih korisnika i izvanredne ljude. Takav uspeh i potencijal retka su pojava u bilo kojoj industriji i predstavljale bi izazov za svakoga. Moj prioritet je da IN2 nastavi da posluje i raste sa svim pozitivnim osobinama koje cene naši zaposleni i klijenti, dok nam pripadnost globalnoj CSI grupaciji sada otvara i sasvim nove, uzbudljive mogućnosti razvoja. Kroz dalji razvoj IN2 želimo da pružimo usluge i softverska rešenja koja na najbolji način zadovoljavaju poslovne potrebe naših klijenata i da budemo jedan od nosilaca procesa digitalizacije u privredi i javnom sektoru", izjavila je Katarina Šiber Makar.

IN2 grupa prisutna je u Srbiji od 2006. godine, najpre preko predstavništva, a od 2009. sa svojom kompanijom IN2 informatički inženjering d.o.o.

Kompanija Constellation Software Inc. preuzela je IN2 grupu preko svoje ćerke kompanije Vela Operating Group, a IN2 nastaviće da radi kao samostalna grupa s jakim fokusom na postojeće klijente i tržišta u kojima je IN2 grupa već prisutna. Uz to će se u saradnji i integraciji sa Vela grupom jačati kompetencije i tržišni potencijal kroz iskustva i mogućnosti koje nudi CSI. Constellation Software Inc. je globalna grupa sa sedištem u Kanadi koja ima preko 13 hiljada zaposlenih, u više od 200 samostalnih kompanija na pet kontinenata.

Ante Mandić, osnivač IN2 i dosadašnji vlasnik, postigao je dogovor o akviziciji IN2 grupe s kanadskom grupacijom Constellation Software vodeći se motivom da IN2 zadrži autonomiju i svoje ključne vrednosti i da osigura kompaniji mogućnost za dalji rast poslovanja. Ante Mandić ostaće aktivan u IN2 grupi u ulozi Savetnika Borda za razvoj poslovanja.

Katarina Šiber Makar je članica Borda IN2 grupe od juna 2016. Na to mesto došla je iz Deutsche Telekoma u kojem je bila potpredsednica za digitalnu transformaciju u 12 zemalja grupe. Pre toga bila je na upravljačkim pozicijama u Hrvatskom Telekomu, T-Mobileu, Barr Pharmaceuticalsu i Plivi. Uz diplomu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu ima magisterij iz ekonomije i doktorat iz oblasti informacionih sistema i telekomunikacija.