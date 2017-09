DOKUMENT >

Oštećenje savskog nasipa



Krivična prijava Inicijative Ne da(vi)mo Beograd» protiv direktora privrednog društvav"Beograd na vodi" d.o.o. zbog oštećenja obaloutvrde na desnoj obali Save, na Savskom šetalištu, tzv. "Sava promenadi", odnosno nasipa koji služi za odbranu Beograda od poplava

DOKUMENT

PRVO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO

Bul. dr Zorana Đinđića 104

BEOGRAD

KRIVIČNA PRIJAVA

PROTIV: 1. Nikole Nedeljkovića, direktora privrednog društva"Beograd na vodi" d.o.o. sa radnim mestom na adresi Karađorđeva 48, Savski venac, Beograd, investitora radova na rekonstrukciji i izgradnji obaloutvrde na desnoj obali reke Save od km 1+000 do km 3+000;

2. NN lica, odgovornog izvođača radova na rekonstrukciji i izgradnji obaloutvrde na desnoj obali reke Save od km 1+000 do km 3+000;

3. NN lica, angažovanog za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i izgradnji obaloutvrde na desnoj obali reke Save od km 1+000 do km 3+000;

4. Odgovornih lica Sektora za inspekcijski nadzor, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

ZBOG: Krivičnog dela iz člana 278, 281, 282 i 361 Krivičnog zakonika, odnosno izvršenja krivičnih dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine koja se odnose na Izazivanje opšte opasnosti, Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova i Oštećenje brana, nasipa i vodoprivrednih objekata, kao i Nesavstan rad u službi.

OBRAZLOŽENJE

Osumnjičeni su izvršavanjem radnji u suprotnosti sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o inspekcijskom nadzoru prouzrokovali oštećenje obaloutvrde na desnoj obali reke Save od km 1+000 do 3+000.

Tokom izvođenja radova delu obaloutvrde desne obale Save, u zonama KP 3292/9 i 3292/1 KO Savski venac, došlo je do urušavanja dela obaloutvrde, odnosno nasipa koji služi za odbranu Beograda od poplava. Do urušavanja dela obaloutvrde došlo je na delu okvirno definisanom kao tačka km 1+800.

Navedeni radovi na rekonstrukciji i dogradnji obaloutvrde započeti su suprotno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, odnosno bez dobijanja dozvola kojima se takvi radovi odobravaju.

Povodom radova na predmetnoj lokaciji, dana 7. marta 2016. godine, izdato je Odobrenje za izvođenje radova i to za deonicu km 1+435 до km 1+700. Međutim, ovakvo odobrenje izdaje se za radove na rekonstrukciji objekata "bez izvođenja građevinskih radova", a na osnovu člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji. Radovi izvedeni na predmetnoj deonici potvrđuju da je reč o građevinskim radovima. Na obaloutvrdi, u periodu do juna 2016. godine, izgrađena je najmanje jedna terasa koja se nalazi na okvirnoj srednjoj tački km 1+650.

Odobrenje za izvođenje radova od 07. marta 2016. godine izdato je na osnovu Lokacijskih uslova Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, broj: 350-01-01575/2015 od 20.01.2016. godine. Dana 19. januara 2017. godine doneti su novi Lokacijski uslovi broj: 350-02-02371/2016-14, a po zahtevu investitora "Beograd na vodi" d.o.o za izmenu prethodno izdatih.

Lokacijskim uslovima obuhvaćen je deo obaloutvrde od km 1+000 do km 3+00, odnosno potez od Brankovog mosta do 200m uzvodno od mosta Gazela.

Lokacijski uslovi izdaju se na osnovu priloženog idejnog rešenja projekta na predmetnoj lokaciji. Za razliku od sadržaja prethodno važećih Lokacijskih uslova, u kojima nije postojao opis priloženog idejnog projekta, tačka IV novih Lokacijskih uslova daje jasan pregled osnovnih karakteristika projekta planiranog za izvođenje. Lokacijski uslovi navode da je "rekonstrukcija" postojeće obaloutvrde predviđena samo za deo obaloutvrde od km 1+008 do km 1+400 i zone Starog savskog mosta (deo od Brankovog do Starog savskog mosta), dok je za sve druge delove u okviru poteza km 1+000 do km 3+000, predviđena izgradnja objekata i dogradnja elemenata obaloutvrde, odnosno izvođenje građevinskih radova.

Idejnim rešenjem i izdatim Lokacijskim uslovima, za deo obaloutvrde od km 1+446 do km 1+915, predviđena je "izgradnja nove trostepene obaloutvrde". Takođe, iz opisa je jasno da predmetni potez može biti i mesto "izgradnje objekata (stepeništa, rampe, terase, prepusta nad obalom i vodom i dr.)".

Ovaj deo obaloutvrde uključuje i deo od km 1+435 do km 1+700, za koji je prethodno izdato Odobrenje za izvođenje radova na rekonstrukciji obaloutvrde, a na osnovu člana 145 Zakona o planiranju i izgradnji, kojim nije previđeno izvođenje građevinskih radova već isključivo rekonstrukcija obaloutvrde.

Lokacijskim uslovima je takođe konstatovano da na potezu od km 1+700 do km 2+015 ne postoji izgrađena obaloutvrda, te su propisani uslovi koji se moraju poštovati prilikom izgradnje sasvim nove obaloutvrde. Idejnim rešenjem, ovaj potez predviđen je za izgradnju "nove trostepene obaloutvrde" (km 1+446 do km 1+915), kao i "vertikalnog kejskog zida" (km 1+915 do km 2+060). Snimci dostupni putem zvanične prezentacije privrednog društva "Beograd na vodi" d.o.o. na platformi youtube.com (BelgradeWaterfront pokazuju da je u junu 2016. godine na ovom delu desne obale Save (km 1+700 do km 2+015) izvedeni radovi na izgradnji nedostajuće obaloutvrde, odnosno vertikalnog kejskog zida. Ovaj deo obale Save, nije bio obuhvaćen Odobrenjem za izvođenje radova 351-05-04068/2016-07, od 07.03.2016. godine. Izgradnja nedostajuće obaloutvrde nije odobrena niti je bila predmet ijednog zahteva za izvođenje radova do dana podnošenja ove prijave. Do obrušavanja dela obaloutvrde, odnosno nasipa, došlo je na delu okvirno definisanom kao tačka km 1+800, koji pripada upravo ovoj zoni.

Od februara 2017. godine, duž svih već rekonstruisanih, nadograđenih i izvedenih novih deonica obaloutvrde, počelo se sa izvođenjem radova na izgradnji novih terasa, kao i nasipanje korita reke radi izgradnje stepenastih delova obaloutvrde. Međutim, za izvođenje ovih radova investitor nije pribavio građevinsku dozvolu niti mišljenje Revizione komisije, kako propisuje Zakon o planiranju i izgradnji (čl. 131).

Shodno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, radovi na dogradnji i izgradnji obaloutvrde pripadaju onoj vrsti radova za koje je neophodno izdavanje građevinske dozvole i to na osnovu priloženog projekta za građevinsku dozvolu sa tehničkom kontrolom, urađenim u skladu sa članom 118a i 129 Zakona, priloženog dokaza o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u skladu sa članom 135 Zakona, kao i priloženog Izveštaja revizione komisije, u skladu sa članom 131 i 135 stav 13 istog Zakona. Ove obaveze definisane su i jasno naznačene i u izdatim Lokacijskim uslovima broj: 350-02-02371/2016-14, od 19. januara 2017. godine, kao i prethodno izdatim Lokacijskim uslovima.

Javno dostupan registar, koji se popunjava u skladu sa obavezama propisanim članom 8g Zakona o planiranju i izgradnji, ne sadrži podatke o izdatim aktima kojima se dozvoljava izvođenje građevinskih radova, odnosno dogradnje postojeće ili izgradnje nedostajuće obaloutvrde, na deonici od km 1+000 do km 3+000 desne obale Save.

Izvođenje radova na rekonstrukciji obaloutvrde, bilo je predmet prijave za nelegalnu gradnju i tokom 2015. godine. Tada su vršeni radovi na rekonstrukciji dela od "Brankovog do Starog savskog mosta". Od februara 2015. godine, podnošeno je nekoliko zahteva za izdavanjem rešenja kojim bi bili odobreni radovi na rekonstrukciji ovog dela obaloutvrde i to od investitora privrednog preduzeća "Beograd na vodi" d.o.o., JVP "Beogradvode" samostalno i preko privrednog društva "Eagle Hills"d.o.o., međutim, svi zahtevi su odbijeni zbog nedostataka u priloženoj dokumentaciji. Nedostaci su se, između ostalog, odnosili i na činjenicu da se predmetnim projektom "menja spoljni izgled, volumen i gabarit postojeće obaloutvrde" te predviđene radove nije moguće vršiti samo uz Rešenje o izvođenju radova koje se izdaje na osnovu člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, već je za iste neophodna izrada Lokacijskih uslova, te izdavanje građevinske dozvole. Procedura je okončana u oktobru 2015. godine - odustankom stranke od zahteva. Međutim, radovi na izgradnji i rekonstrukciji ovog dela obaloutvrde započeti su u sredinom jula 2015. godine i završeni, te svečano otvoreni, 27. septembra 2015. godine.

O vršenju ovih nelegalnih radova, obavešten je i Sektor za inspekcijski nadzor Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Na prijavu ni tada nije odgovoreno, pa je do odgovora pokušano da se dođe putem slanja Zahteva za informacijom od javnog značaja o postupanju inspektora u prijavljenom slučaju. U odgovoru na takav zahtev, odgovorna lica Ministarstva potvrdila su da su svi postupci koji su se odnosili na radove na rekonstrukciji obaloutvrde obustavljeni odustajanjem stranke od zahteva, te da za navedene radove ne postoji izdato rešenje po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji niti građevinska dozvola. Međutim, nadležna lica nisu tada dala podatke o tome da li je, po upućenoj prijavi, izvršen inspekcijski nadzor na licu mesta i koje su mere preduzete povodom nalaza inspekcije.

Iz svih navedenih razloga predlažem da nadležni Javni tužilac sasluša sve okrivljene i protiv njih podigne odgovarajući optužni akt.

PRILOZI:

1. Fotografije obaloutvrde, pre i nakon oštećenja.

2. Prikaz okvirne pozicije urušavanja obaloutvrde, odnosno nasipa, izmerene putem GIS aplikacije Gradske uprave grada Beograda.

3. Odobrenje za izvođenje radova 351-05-04068/2016-07, od 07.03.2016. god. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

4. Insert iz videa dostupnog putem zvanične prezentacije privrednog društva "Beograd na vodi" d.o.o. na platformi youtube.com, iz juna 2016. godine, sa prikazom izgrađene terase (https://www.youtube.com/watch?v=Cv8G3JFgJ5E).

5. Prikaz okvirne pozicije izgrađene terase, izmerene putem GIS aplikacije Gradske uprave grada Beograda.

6. Lokacijski uslovi broj: 350-01-01575/2015, od 20.01.2016. godine, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

7. Lokacijski uslovi broj: 350-02-02371/2016-14, od 19.01.2017. godine, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

8. Insert iz videa dostupnog putem zvanične prezentacije privrednog društva "Beograd na vodi" d.o.o. na platformi youtube.com, iz juna 2016. godine, na kojem se vidi već završena deonica nove obaloutvrde km 1+700 do km 2+015 (https://www.youtube.com/watch?v=Cv8G3JFgJ5E);

9. Prikaz okvirne pozicije urušavanja obaloutvrde, odnosno nasipa, izmerene putem GIS aplikacije Gradske uprave grada Beograda.

10. Fotografije izvedenih radova od februara 2017. godine do dana podnošenja prijave.

11. Kopija prijave Sektoru za inspekcijski nadzor Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, upućene na zvaničnu e-mail adresu Ministarstva.

12. Odgovor na zahtev za informacijom od javnog značaja broj: 350-03-02285/2015-02, od 30.11.2015. godine. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

13. Poglavlje 6.3. Promenada, Studija slučaja "Beograd na vodi", Alternativni izveštaj organizacija civilnog društva o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013 -1018 i Akcionog plana, Agencija za borbu protiv korupcije, za 2015. godinu.

14. Izvod iz APR-a sa podacima o privrednom društvu "Beograd na vodi" d.o.o.

U Beogradu,

04.09.2017. godine

