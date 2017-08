Teror u Barseloni

Nastavlja se serija napada motornim vozilima kao terorističkim oružjem

Opuštenu letnju atmosferu centra Barselone zamenio je užas kada u četvrtak 17. avgusta u pet popodne beli kombi marke fiat uleteo u masu u popopularnoj turističkoj zoni u ulici Las Ramblas i krivudajući s jedne na drugu stranu pešačke zone gazio ljude, koji su u panici uz vrisku pokušavali da se sklone u obližnji restoranima i prodavnicama.

Najmanje 14 ljudi je ubijeno, a 100 povređeno. Vozač kombija pobegao nakon što se provukao kroz masu na ulici, a policija je naknadno saopštila da je kombi unajmljen, a da za napadačem traga. Policijski izvori kažu da je unutar kombija pronađen španski pasoš, čiji je vlasnik iz Melile.

Policija je objavila fotografiju 28-godišnjeg Marokanca Drisa Ubakira, koji je u nedelju 13. avgusta stigao u Barselonu iz Maroka i iznajmio kombi u Santa Perpetua de Mogoda, u blizini Barselone. Međutim neki mediji javljaju da se Dris Ubakir sam prijavio policiji i rekao da je njegov pasoš na osnovu koga ga je vozilo unajmljenobio ukraden. Policija traga za mlađim bratom Drisa Ukabira 18-dodišnjim Musom Ukabirom, koji živi u Ripolu, a za koga se sumnja da je bio vozač kombija koji se zaleteo u pešake u Barseloni.

Do petka popodne javljano je o hapšenju četiri osobe. Jedna osoba iz španske severnoafričke enklave Melila uhapšena je Alkanaru, a jedan Marokanac je uhapšen u Ripolu u Kataloniji. Treći osumnjičeni u slučaju terorističkih napada, koji U Ripolu je uhapšeni jedan 34-godišnjak iz Maroka.

Samo osam sati posle terorističkog napada u Barseloni, u Kambrilsu se dogodio još jedan napad - automobil audi A3 je uleteo u masu pešaka, a tom prilikom je povređeno sedam osoba, među kojima i policajac. U obračunu sa policijom u Kambrilsu, ubijeno je pet napadača, od kojih su neki nosili prsluke sa eksplozivom, javlja španski dnevni list El Pais. Policija navodi da "radi na hipotezi da su teroristi ubijeni u Kambrilsu povezani sa onim što se dogodilo u Barseloni.

Teroristički napad u Barseloni, prema šefu policije Hoseu Luisu Traperu, mogao je imati veze i sa eksplozijom u Alkanaru 200 km južno od Barselone, u kojoj je u sredu 16. avgusta kasno uveče jedna osoba poginula, a jedna kuća potpuno razrušena, objavio da je takođe El Pais.

Islamska država je preuzela odgovornost za napad u Barseloni.

Španska policija saopštava da je jedan osumnjičeni poginuo u pucnjavi u barselonskom predgrađu San Just Lesvern, posle incidenta na jednom kontrolnom punktu, kada je tokom kontrole jednog automobila marke ford napadača preskočio sigurnosnu prepreku i oborio povredio dva agenta. Vozač tog vozila je zaustavljen, i prema policijskim izvorima, ubijen tokom razmene vatre.

Katalonska policija je saopštila da nijedan od četvorice uhapšenika zbog sumnje da su umešani u terorističke napade prethodno nije bio u vezi sa teroristima i nije osuđivan za ozbiljnija krivična dela. Iza napada u Barseloni i Kambrilsu je teroristička ćelija od 12 ljudi, piše El Pais, navodeći izvore u antiterorističkim agencijama. Ranije je bilo reči o tome da je u toj ćelijiji delovalo osam militanta povezanih terorističkim napadima u Barceloni i Kambrilsu, prenosi Ski Nevs. Katalonske vlasti vjeruju da su teroristi planirali da izvedu napadate pomoću eksplozija boca za gas, prenosi Reuters. Predstavnik policije dodao je da je jedan od osumnjičenih u terorističkom djelu bio zatočen u Alcanaru.

Od jula prošle godine u Evropi su u više terorističkih napada korišćena motorna vozila.

U Parizu 9. avgusta 2017. jedan BMV je uleteo u grupu vojnika, povredivši šest osoba.

U Londonu 3. juna 2017. osam ljudi je poginulo kada su tri džihadista kombijem gazili pešake na Londonskom mostu.

U Londonu 22. marta 2017. godine četiri osobe su stradale kada je automobil uleteo među pešake na Vestminsterskom mostu, a vozač je zatim ubio jednog policajca

U Stokholmu 7. aprila 2017. Uzbekistanac Rahmat Akilov kamionom je usmrtio četvoro ljudi. U Berlinu 19. decembra 2016: Tunižanin Anis Amri je uleteo kamionom na božićnu tržnicu na Breitšajdplatcu, ubivši 12 ljudi. U Nici 14. jula 2016. Tunižanin Muhamed Lahoajej-Bulel ubio 86 ljudi uletevši kamionom u masu ljudi koja je na dan pada Bastilje gledala praznični vatromet na Engleskoj promenadi. U Nantu decembru 2014. godine 20 ljudi je povređeno kada je kamion uleteo u masu ljudi na božićnom vašaru, a istog meseca sličan napad je izveden i u Dižonu.

