Ko se koga plaši

Anketa centra Pju: Najveća zabrinutost zbog moći SAD u Turskoj, Južnoj Koreji, Japanu, Meksiku i u Španiji (regionalno gledano na Bliskom istoku i u Južnoj Americi), od Rusije u Poljskoj i Tuskoj, a od Kine u Južnoj Koreji, Japanu i Vijetnamu, a najveći strah od Islamske države u Španiji, Italiji i Francuskoj

Među glavnim nalazima istraživanja Istraživačkog centra Pju ( PEW RESEARCH CENTER: Spring 2017 Global Attitudes Survey. Q17a-h) sprovedenog među 41.953 ispitanika u 38 zemalja koje je sprovedeno od 16. februara do 8. maja 2017. godine najviše ljudi širom svijeta identifikuje Islamsku državu i klimatske promene kao najveće pretnje nacionalnoj sigurnosti (istraživači su ponudili osam mogućih odgovora: islamska država; globalne klimatske promene; sajber napadi iz drugih zemalja; uslovi globalne ekonomije; veliki broj izbeglica; moć i uticaj SAD ; moć i uticaj Rusije; moć i uticaj Kine)

Islamska država je proglašena za najveću pretnju u ukupno anketiranih 18 zemalja (62 odsto ispitanika) - uglavnom koncentrisanih u Evropi, na Bliskom istoku, Aziji i Sjedinjenim Državama. Najveći strah od Islamske države vlada u Libanu, Španiji, Italiji i Francuskoj...

U 13 zemalja, uglavnom u Latinskoj Americi i Africi, ispitanici identifikuje globalne klimatske promene kao najveću pretnju (61 odato ispitanika). U mnogim drugim anketiranim zemljama ta pretnja je rangirana na drugo mesto.

Sajber napadi iz drugih zemalja su najveća briga 51 odsto ispitanika u 38 zemalja, a najviše u Japanu, Sjedinjenim Državama, Nemačkoj i Velikoj Britaniji.

Stanje globalne ekonomije brine 51 odsto ispitanika u 38 zemalja, a kao glavna pretnja se doživljava u Grčkoj, Južnoj Koreji i Čileu (regionalno gledano, primetnije nana Bliskom istoku i u Latinskoj Americi)

Zbog talasa izbeglica izražava se posebna zabrinutost u Evropi. To je doživljeno kao najveća pretnja u samo jednoj zemlji, u Mađarskoj. Oko 39 odsto ispitanika u anketiranih 38 zemlja izbeglice proglašava glavnom pretnjom. Najviše strepnji od talasa izbeglica ispoljeni su u Grčkoj (67 odsto odgovora), Libanu (66), Mađarskoj(66), Italiji (65 odsto)...

Globalno od oko trećine ispitanika smatra da glavnu pretnja predstavljaju moć i uticaj SAD-a, Rusije ili Kine.

Moć i uticaj Amerike izaziva najveću zabrinutost kod 35 odsto ispitanika u 38 zemalja, izrazitije na Bliskom istoku i u Latinskoj Americi, a najviše u Turskoj (72 odsto), Južnoj Koreji(70), Japanu(62), u Meksiku (61) i u Španiji (59 odsto), dok je najmanje zabrinutih zbog moći Amerike u Poljskoj (15 odsto) i u Izraelu (17 odsto). Zabrinutost zbog moći i uticaja SAD povećale su se u mnogim zemljama Evrope i širom sveta nakon izbora Donalda Trampa.(Videti takođe: ISTRAŽIVANJA – SLIKA SAD U SVETU >Volite li Trampa i Ameriku << VREME | BR 1383 | 6. JUL 2017., odnosno U.S. Image Suffers as Publics Around World Question Trump’s Leadership )

Moć i uticaj Kine kao glavnu pretnju vidi 31 odsto ispitanika u 38 zemalja, najizrazitije u Južnoj Koreji (83 odsto) i Vijetnamu (80 odsto) i Japanu (64 odsto).

Od moći i uticaja Rusije strahuje 31 odsto ispitanika u 38 zemalja, a najveća strahovanja ispoljavaju se u Poljskoj (65 odsto) i u Tuskoj (54 odsto).

Najveće pretnje vašoj zemlji